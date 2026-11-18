Il Cremlino ha confermato che i presidenti Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump si vedranno insieme a Shenzhen, in Cina. L’annuncio è arrivato dal portavoce Dmitry Peskov, che ha parlato con l’agenzia russa Tass.

Un accordo per il trilaterale del 19 novembre

Secondo le parole di Peskov, le parti hanno già trovato un’intesa per un incontro trilaterale il giorno 19 novembre.

Il faccia a faccia si terrà a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in programma nella città cinese tra il 18 e il 19 novembre.

Putin attacca le sanzioni occidentali

Nel suo intervento al vertice degli amministratori delegati dell’Apec, Putin ha affermato che l’economia russa è la più grande d’Europa.

Secondo il presidente, le sanzioni occidentali stanno pesando anche sui Paesi che le hanno decise. Putin sostiene che l’Unione europea non abbia saputo reagire alla perdita del mercato russo e delle risorse energetiche a basso costo, con effetti sulla propria posizione economica.