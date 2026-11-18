La Commissione europea ha presentato a Bruxelles le previsioni economiche d’autunno, e per l’Italia il quadro è in chiaroscuro. Il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis ha dichiarato che l’Italia potrebbe uscire dalla procedura per deficit eccessivo già nella prossima primavera, procedura aperta nel luglio 2024 dopo l’entrata in vigore del Patto di stabilità riformato alla fine del 2023.

Deficit sotto il 3% e clausola di salvaguardia

Secondo le stime di Bruxelles, il deficit/Pil italiano scenderà al 2,9% nel 2026, sotto la soglia del 3% fissata dai trattati. Il passaggio dipende però da due condizioni: il dato consuntivo dovrà confermare il valore sotto il 3% e lo sforamento previsto per il 2027 (3,5%) e il 2028 (3,2%) dovrà essere spiegato interamente dalla clausola nazionale di salvaguardia (Nec), richiesta dall’Italia per le spese in difesa ed energia.

Dombrovskis ha detto: “potremmo chiudere la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia già in primavera”.

Il calendario favorisce il governo. Il percorso del semestre europeo potrebbe incrociarsi con la campagna elettorale, e l’uscita dalla procedura si concretizzerebbe tra fine maggio e inizio giugno. La prima stima del deficit viene pubblicata da Istat ai primi di marzo, mentre ad aprile il dato passa a Eurostat.

Debito record nell’area euro

La nota negativa riguarda il debito pubblico. Quest’anno il rapporto debito/Pil italiano salirà al 137,9%, superando la Grecia, ferma al 135,7%. Per la prima volta dal 2009 Atene avrà un debito inferiore a quello italiano, dopo misure di risanamento molto dure. Nel 2027 il rapporto arriverà al 138,8%, per poi scendere al 138,2% nel 2028. Secondo Bruxelles, l’Italia non mostra la volontà politica di ridurre il debito in modo deciso, e un debito elevato comporta tassi di finanziamento più alti sia per lo Stato sia per le imprese.

La crescita resta debole. Il Pil italiano dovrebbe aumentare dell’1% nel 2026, poi dello 0,7% nel 2027 e dello 0,8% nel 2028. L’Italia si colloca stabilmente nella parte bassa dell’Eurozona. Pesano l’invecchiamento della popolazione e un tasso di occupazione femminile sensibilmente inferiore alla media Ue.

La Francia presenta numeri peggiori: il debito salirà dal 119,2% al 123,2% nel 2028 e il deficit resterà sopra il 5%. Anche così, l’uscita dell’Italia dalla procedura non risolverebbe i problemi strutturali dell’economia italiana.