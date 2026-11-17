(Adnkronos) - Massimiliano Romeo, a quanto si apprende, è stato sfiduciato come capogruppo al Senato della Lega con 22 voti a favore su 27 presenti. La 'cacciata' del senatore ‘ribelle' è stata decisa dai senatori del Carroccio, dopo circa un’ora e mezza di riunione a palazzo dei Beni spagnol...

(Adnkronos) – Massimiliano Romeo, a quanto si apprende, è stato sfiduciato come capogruppo al Senato della Lega con 22 voti a favore su 27 presenti. La ‘cacciata’ del senatore ‘ribelle’ è stata decisa dai senatori del Carroccio, dopo circa un’ora e mezza di riunione a palazzo dei Beni spagnoli, sede dei gruppi parlamentari del Senato. Allo stesso tempo i senatori leghisti hanno eletto Marco Dreosto come nuovo capogruppo della Lega con 22 voti a favore.

Tra i primi a uscire dalla riunione il senatore Massimo Garavaglia che ha detto di non aver partecipato al voto, palese, per il nuovo capogruppo.

Nel congresso di fine ottobre, con la vittoria di Matteo Salvini sullo sfidante Massimo Garavaglia per la guida della Lega, Romeo aveva dato voce alle critiche dell’ala nordista: il “problema – aveva detto dal palco – è che la gente non ci vota più”.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)