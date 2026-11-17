(Adnkronos) – Il numero uno torna in campo. Oggi, martedì 17 novembre, Alexander Zverev affronta Ben Shelton nel secondo match del gruppo John McEnroe alle Atp Finals 2026. Il tedesco arriva dal successo comodo nel match inaugurale contro lo spagnolo Rafa Jodar (in due set) mentre l’americano ha vinto al debutto contro il francese Arthur Fils, in tre set.

Il confronto di oggi potrebbe valere il primo posto nel raggruppamento. Si comincia intorno alle 20:30.

Dove vedere Zverev-Shelton? La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e Mediaset (in chiaro) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Domani, mercoledì 18 novembre, torna invece in campo il gruppo Ivan Lendl.

Alle 14 si gioca la sfida tra Alcaraz e Medvedev, alle 20:30 c’è Cobolli-Tiafoe.

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