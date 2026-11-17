La guerra tra USA e Iran non accenna a fermarsi, l'esercito statunitense avrebbe sferrato attacchi ad un punto strategico per gli iraniani.

La guerra tra USA e Iran continua e ci sono voci di una possibile escalation, le due potenze in campo non accennano a tirarsi indietro o quantomeno a dichiarare una tregua, la prima mossa l’avrebbe compiuta l’America e ora che l’Iran è stato colpito si prepara a sua volta a colpire l’avversario, l’obiettivo però non sarebbe sul proprio territorio, quanto più in una zona importante degli Stati Uniti.

Gli Usa attaccano l’Iran, dall’Iran nessuna intenzione di colpire l’America

Se è dato quasi per certo il movimento offensivo degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran, reo secondo Trump di essere in possesso dell’arma nucleare, dall’altra parte non vi è alcuna certezza che anche l’Iran si muoverà in quel modo colpendo direttamente gli Stati Uniti sui loro territori.

L’intelligence americana ha ammesso di aver sventato un possibile attacco con una “bomba sporca” o la detonazione di un’arma chimica nella zona di Washington. Dall’Iran invece quella notizia diffusa dagli americani è priva di fondamento in quanto non è nel loro interesse colpirli in quel modo.

Un rimpallo di colpe in attesa dell’attacco vero e proprio che arriverà, come presumibile, senza alcun avviso e quando l’avversario meno se lo aspetta, in modo da infliggerli maggiori danni possibili.

Gli USA hanno attaccato l’Iran, il colpo all’Isola di Qeshm

Intanto da fonti iraniane è arrivata la notizia di un attacco dell’esercito americano, questo sarebbe avvenuto sull’Isola di Qeshm nei pressi dello Stretto di Hormuz.

A pronunciare quelle parole è il funzionario iraniano Ahmad Nafisi che aggiunge, come riporta Ansa, che “l’attacco americano contro alcuni siti sull’isola di Qeshm non ha causato danni ad aree residenziali, commerciali o infrastrutturali”.

Dall’America è la CNN a lanciare l’allarme di una possibile escalation iraniana del conflitto, cita infatti l’intelligence che avrebbe scoperto da parte di Tehran l’interesse a colpire direttamente la capitale americana Washington.

L’Iran dal canto suo, tramite il proprio Ministro degli Esteri, si dice sicuro di non aver alcun piano in mente per colpire al cuore l’America. E’ bene ricordare che in passato Donald Trump è stato oggetto di un possibile attacco, venendo costretto a cambiare aereo, nel cuore della notte, passando al vecchio Air Force One per motivi di maggiore sicurezza.