Una nuova analisi delle prove autoptiche torna a mettere in discussione la versione ufficiale sulla morte di Jeffrey Epstein, il finanziere americano trovato senza vita nella sua cella nell’agosto 2019. Secondo il dottor Michael Freeman, esperto di medicina legale, le lesioni riscontrate sul corpo non sarebbero compatibili con un suicidio per impiccagione, ma potrebbero indicare uno strangolamento a scopo omicidiario.

Una ricostruzione che rischia di riaccendere i dubbi sulle circostanze del decesso.

Jeffrey Epstein, le anomalie riscontrate nell’autopsia: “Lesioni incompatibili con il suicidio”

A sostenere la tesi dell’omicidio è Michael Freeman, professore di medicina legale e direttore della rivista scientifica americana Journal of Forensic and Legal Medicine, che ha avuto modo di esaminare per diversi mesi documenti autoptici mai resi pubblici in precedenza.

Il materiale gli è stato consegnato direttamente da Mark Epstein, fratello del finanziere. Come riportato dal New York Times, lo studioso ha illustrato le proprie conclusioni durante un intervento al Middle Temple, associazione londinese che riunisce professionisti del mondo legale.

Al centro della sua analisi ci sono le ferite individuate sul corpo del finanziere, che secondo Freeman potrebbero essere riconducibili a uno strangolamento e a una possibile colluttazione prima della morte.

Intervenendo anche a CBS News, il medico ha contestato il modo in cui sarebbero stati interpretati alcuni elementi durante gli accertamenti ufficiali: «Le lesioni documentate dal medico legale non erano compatibili con un suicidio per impiccagione. Inoltre, le lesioni che avrebbero potuto essere attribuite a qualcosa di diverso da una possibile colluttazione fisica o aggressione sono state semplicemente ignorate». L’esperto ha inoltre sottolineato che la tipologia, la distribuzione e il numero delle ferite non troverebbero una spiegazione convincente nell’ipotesi del suicidio.

Il caso Epstein, un secondo medico legale contesta la versione ufficiale: attesa per il nuovo Congresso

Quella di Freeman non è la prima valutazione medico-legale a mettere in dubbio la ricostruzione ufficiale. Già nel 2020, infatti, Mark Epstein aveva affidato al dottor Michael Baden il compito di esaminare le circostanze della morte del fratello. Anche quest’ultimo aveva evidenziato alcune incongruenze, sostenendo che le lesioni individuate sul collo fossero maggiormente compatibili con un omicidio piuttosto che con un suicidio. A sei anni di distanza, un altro specialista arriva dunque a conclusioni analoghe, riportando l’attenzione sulle circostanze del decesso avvenuto nel carcere di New York nell’agosto 2019.

Le nuove dichiarazioni potrebbero alimentare ulteriormente le polemiche e le teorie sulla possibilità che Epstein sia stato ucciso per impedirgli di rivelare informazioni compromettenti. Prima della morte, infatti, attraverso i suoi avvocati, il finanziere aveva manifestato la disponibilità a collaborare con gli inquirenti e a fornire informazioni sui personaggi influenti che avrebbero frequentato la sua rete di sfruttamento sessuale, nella quale erano coinvolte anche minorenni.