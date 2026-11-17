Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è indagato dalla Procura di Caltanissetta per il presunto depistaggio sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino: Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, sarebbe indagato per depistaggio. La Procura di Caltanissetta avrebbe chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il gip avrebbe respinto la richiesta. Al centro delle indagini il presunto tentativo di impedire al pentito Salvatore Contorno di parlare con i magistrati e la scomparsa di alcuni documenti.

Strage di via D’Amelio, le verifiche del Ros e la nuova ipotesi di depistaggio

La vicenda era emersa giovedì scorso, quando i carabinieri del Ros avevano eseguito sei decreti di perquisizione in alcuni locali riconducibili a De Gennaro e ad altre persone. In un primo momento, la Procura di Caltanissetta aveva chiarito che il provvedimento rientrava in un fascicolo contro ignoti relativo alle stragi del 1992 e che le persone sottoposte alle verifiche non erano indagate per strage.

Il quadro sarebbe successivamente cambiato con la notifica dell’avviso di garanzia all’ex capo della Polizia.

Come riportato da Il Sicilia, al centro delle contestazioni ci sarebbe un presunto depistaggio di natura dichiarativa. Secondo la ricostruzione dei magistrati, avrebbero concorso nell’indurre Contorno a non rendere dichiarazioni alla Procura nissena.

Nella nota diffusa dagli inquirenti si legge che l’obiettivo sarebbe stato quello di «impedire a Contorno di rendere dichiarazioni» all’autorità giudiziaria, circostanza che si sarebbe effettivamente verificata.

Strage di via D’Amelio, terremoto nell’inchiesta: De Gennaro indagato per depistaggio

Un altro filone dell’indagine riguarderebbe la presunta sottrazione e distruzione di documenti relativi all’arresto di Contorno in Sicilia nel 1989. All’epoca De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine, struttura che si occupava proprio della gestione del collaboratore di giustizia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’ex capo della Polizia si sarebbe servito anche di Peruzzi per occultare atti giudiziari e articoli di stampa legati a quella vicenda. Nelle 126 pagine del decreto di perquisizione del 12 novembre, i magistrati avrebbero evidenziato una «apparentemente ingiustificata preoccupazione» di De Gennaro per l’inchiesta e per il processo sul depistaggio attualmente in corso a Caltanissetta. Dalle intercettazioni emergerebbe inoltre che l’ex dirigente fosse consapevole di essere ascoltato dagli investigatori e che avrebbe cercato di far sparire diversi documenti, recuperati soltanto in parte dal Ros. In una conversazione intercettata avrebbe pronunciato la frase: «ormai distrutto tutto».

La Procura starebbe cercando di ricostruire soprattutto quanto accaduto intorno al rientro di Contorno in Sicilia alla fine degli anni Ottanta. L’ex pentito sarebbe stato a conoscenza di una presunta «gestione opaca» di quella vicenda, che avrebbe coinvolto anche Arnaldo La Barbera, all’epoca alla guida della Squadra mobile di Palermo e morto nel 2002. Proprio dopo l’arresto di Contorno sarebbe iniziata la stagione delle lettere anonime attribuite al cosiddetto Corvo di Palermo, un altro episodio che, secondo gli inquirenti, avrebbe suscitato preoccupazione nell’ex capo della Polizia.

L’inchiesta sull’agenda rossa e il ruolo della Commissione Antimafia

L’attenzione dei magistrati non si fermerebbe agli avvenimenti del 1989. La Procura vorrebbe infatti individuare eventuali responsabilità ulteriori, anche all’interno degli apparati istituzionali, che potrebbero essere sovraordinate rispetto a La Barbera. L’obiettivo sarebbe fare luce sui possibili collegamenti tra le vicende di quegli anni, il successivo depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e la sparizione dell’agenda rossa di Borsellino.

Il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta persero la vita il 19 luglio 1992, nell’attentato di via D’Amelio a Palermo. Le prime indagini furono segnate dalle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, che contribuirono a indirizzare erroneamente la ricostruzione della strage. Secondo quanto ricordato dal procuratore Salvatore De Luca, le sentenze definitive avrebbero già individuato in La Barbera il responsabile dell’accelerazione dell’attentato, della scomparsa dell’agenda e di una gestione «minimalista» delle indagini.

La vicenda è arrivata anche all’attenzione della Commissione parlamentare Antimafia. La presidente Chiara Colosimo avrebbe richiesto e ottenuto il decreto di perquisizione, riservandosi di esaminarne il contenuto prima di formulare valutazioni. Nel commentare il caso, ha richiamato le parole dei figli di Borsellino: «Credo che la verità non si prescriva».