Svegliarsi già stanchi, perdere concentrazione durante il lavoro o avvertire un calo di energie nel pomeriggio sono situazioni piuttosto comuni.

Spesso, però, migliorare alcune abitudini quotidiane può fare la differenza nel modo in cui affrontiamo gli impegni e gestiamo le nostre energie.

Per approfondire come aumentare l’energia durante la giornata in modo naturale, abbiamo coinvolto Mattia Sandro, fondatore di Senza Fronzoli, realtà specializzata in erboristeria, prodotti naturali e consumo consapevole. Partendo dalla sua esperienza nel settore, vediamo quali accorgimenti possono aiutare a contrastare la stanchezza, dall’alimentazione al riposo, fino al possibile ruolo degli integratori alimentari.

Perché ci si sente stanchi durante la giornata

La sensazione di stanchezza può dipendere da diversi fattori. Dormire poco, saltare i pasti, bere quantità insufficienti di acqua o trascorrere molte ore seduti sono comportamenti che possono influire sulla vitalità e sulla capacità di concentrazione.

Anche lo stress prolungato può contribuire all’affaticamento. Quando gli impegni si accumulano e mancano occasioni di recupero, diventa più difficile mantenere attenzione e lucidità durante la giornata.

Un altro elemento importante è il ritmo circadiano, il sistema biologico che regola l’alternanza tra sonno e veglia. Andare a dormire a orari molto diversi, utilizzare dispositivi elettronici fino a tarda sera o esporsi poco alla luce naturale può interferire con la qualità del riposo.

La stanchezza occasionale è spesso legata alle abitudini quotidiane, ma non bisogna sottovalutare quella persistente. In alcuni casi, infatti, può essere associata a carenze nutrizionali, anemia, alterazioni della tiroide o disturbi del sonno che richiedono una valutazione medica.

Come aumentare l’energia con alimentazione e idratazione

Seguire un’alimentazione equilibrata è uno dei principali accorgimenti per sostenere il normale metabolismo energetico. L’organismo ha bisogno di un apporto adeguato di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e minerali per svolgere le proprie funzioni.

La colazione, ad esempio, può comprendere yogurt naturale, cereali integrali e frutta fresca, accompagnati da una piccola porzione di frutta secca. Si tratta di alimenti che forniscono nutrienti diversi e contribuiscono a rendere il pasto completo.

A pranzo e a cena è utile combinare verdure, una fonte proteica e cereali preferibilmente integrali, adattando le quantità alle proprie esigenze. Anche gli spuntini possono essere utili quando trascorrono molte ore tra un pasto e l’altro, soprattutto nelle giornate più impegnative.

Particolare attenzione merita l’apporto di vitamine e minerali. Le vitamine del gruppo B partecipano al normale metabolismo energetico, mentre nutrienti come il ferro e il magnesio contribuiscono a diverse funzioni fisiologiche dell’organismo.

Bere acqua regolarmente è altrettanto importante. Anche una disidratazione lieve può favorire mal di testa, affaticamento e difficoltà di concentrazione, soprattutto quando le temperature sono elevate o si pratica attività fisica.

Infine, è consigliabile non affidarsi esclusivamente al caffè per contrastare la sonnolenza. La caffeina può migliorare temporaneamente la vigilanza, ma un consumo eccessivo o troppo vicino all’orario del riposo rischia di compromettere il sonno.

Sonno, movimento e abitudini per avere più energia

Il sonno rappresenta una componente essenziale del recupero fisico e mentale. Per la maggior parte degli adulti è consigliabile dormire almeno sette ore per notte, mantenendo possibilmente orari regolari.

Creare una routine serale può favorire un riposo migliore. Ridurre l’esposizione agli schermi prima di coricarsi, limitare la caffeina nelle ore serali e mantenere la camera da letto fresca e silenziosa sono accorgimenti semplici da adottare.

Durante la giornata, anche l’attività fisica contribuisce al benessere generale. Camminare, andare in bicicletta o praticare esercizi leggeri con regolarità può aiutare a migliorare la qualità del sonno e ridurre la percezione di affaticamento nel tempo.

Chi lavora molte ore davanti al computer può iniziare introducendo brevi pause di movimento. Alzarsi dalla scrivania, fare qualche passo o trascorrere alcuni minuti all’aperto permette di interrompere la sedentarietà e alleggerire il carico mentale.

È importante anche imparare a distribuire gli impegni in modo sostenibile. Alternare attività impegnative e momenti di recupero, evitando di riempire ogni pausa con nuove incombenze, può contribuire a gestire meglio le energie disponibili.

Quando gli integratori alimentari possono essere utili contro la stanchezza

Un’alimentazione varia e uno stile di vita equilibrato rappresentano la base del benessere quotidiano. Esistono tuttavia situazioni in cui può essere opportuno valutare un supporto nutrizionale specifico, ad esempio in presenza di carenze accertate o esigenze alimentari particolari.

Tra i nutrienti coinvolti nel normale metabolismo energetico figurano alcune vitamine del gruppo B e il magnesio. Il ferro, invece, contribuisce al normale trasporto dell’ossigeno nell’organismo e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, ma la sua integrazione deve rispondere a una necessità effettiva.

È importante ricordare che assumere quantità aggiuntive di vitamine e minerali non significa automaticamente ottenere più energia. Un integratore non sostituisce una dieta equilibrata e non risolve necessariamente le cause di una stanchezza persistente.

La scelta di un prodotto dovrebbe quindi considerare le esigenze individuali, la composizione, i dosaggi e le eventuali controindicazioni. In presenza di patologie, terapie farmacologiche o sintomi prolungati è consigliabile confrontarsi con un medico o un professionista sanitario qualificato.

L’approccio di Senza Fronzoli al benessere naturale

Prendersi cura del proprio benessere significa anche imparare a riconoscere ciò di cui l’organismo ha realmente bisogno, senza affidarsi a soluzioni universali o acquisti impulsivi. È una visione coerente con la filosofia di Senza Fronzoli, il progetto fondato da Mattia Sandro che unisce tradizione erboristica, attenzione alla qualità dei prodotti e consumo consapevole.

La realtà comprende tre negozi fisici in provincia di Brescia e uno shop online, con una proposta che spazia dagli alimenti sfusi alle erbe officinali, dalle tisane alla cosmesi naturale. L’attenzione alla selezione dei prodotti e alla chiarezza delle informazioni permette ai clienti di conoscere meglio ciò che acquistano.

Per chi desidera approfondire le diverse tipologie di integratori alimentari, la selezione disponibile su Senzafronzoli.it offre la possibilità di esplorare ingredienti e formulazioni, valutandone l’eventuale utilità in relazione alle proprie esigenze nutrizionali.

Un altro aspetto caratteristico del progetto è l’assistenza erboristica, disponibile online e nei punti vendita, che aiuta a comprendere le caratteristiche dei prodotti e a orientarsi tra le diverse proposte. Si tratta di un supporto informativo che non sostituisce la valutazione di un professionista sanitario quando sono presenti disturbi o condizioni mediche specifiche.

Migliorare l’energia quotidiana significa, prima di tutto, costruire una routine equilibrata. Riposo regolare, alimentazione varia, idratazione e movimento sono le basi su cui lavorare con continuità. Gli eventuali integratori possono avere un ruolo quando esiste un bisogno concreto, ma il benessere duraturo nasce soprattutto dalla capacità di ascoltare il proprio organismo e fare scelte consapevoli.