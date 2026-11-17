Meloni a Napoli e Caivano: visita alla Terra dei fuochi e incontro con don Pa...

Meloni a Napoli e Caivano: visita alla Terra dei fuochi e incontro con don Pa...

Una visita a sorpresa tra Napoli e Caivano, con l'incontro al Parco Verde e le promesse della premier al parroco.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha trascorso una giornata in Campania, prima a Napoli e poi a Caivano. Il primo appuntamento si è svolto al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, dove è operativa una control room interforze che monitora i siti della Terra dei fuochi. Dopo la visita, Meloni ha dichiarato di essere molto orgogliosa e soddisfatta di quanto ha visto.

Dalla control room alla visita a sorpresa a Caivano

Nel pomeriggio la premier si è spostata a Caivano, dove non era prevista una tappa pubblica. Presso lo stabilimento della Caffè Borbone, nell’area industriale Asi, Meloni ha incontrato i proprietari e i dirigenti dell’azienda. Lì ha poi avuto un colloquio con il parroco del Parco Verde, don Maurizio Patriciello, che ha ricevuto la premier nella sede della chiesa di San Paolo Apostolo.

Il sacerdote ha riferito di aver ricevuto dalla presidente la promessa di proseguire il lavoro avviato nel comune e di portarlo a termine.

Il caso del 17enne e il lavoro di rinascita del territorio

Durante l’incontro, don Patriciello ha parlato di un episodio di cronaca che ha colpito il quartiere. Ieri sera un 17enne, arrestato successivamente, ha esploso tre colpi di pistola contro il padre in una zona di campagna di Orta di Atella, comune confinante con Caivano.

Entrambi vivono al Parco Verde, e il sacerdote conosce il ragazzo da quando frequentava la parrocchia per chiedere del cibo. Secondo il parroco, Meloni ha compreso l’importanza di continuare il percorso di rinascita di questa zona, e il sacerdote ha aggiunto: “Lo dobbiamo ai nostri giovani”.

Alla riunione era presente anche il commissario straordinario di Caivano, Fabio Ciciliano, insieme al sindaco Antonio Angelino. Al tavolo era seduto pure Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale campano. La premier ha ricevuto in dono una statuina con le proprie sembianze, realizzata a San Gregorio Armeno.