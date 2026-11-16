Il rischio di un incidente nucleare in Ucraina cresce in questo inverno, secondo quanto dichiarato lunedì da autorità di controllo della sicurezza nucleare che rappresentano 38 Paesi. Le stesse autorità chiedono alla Russia di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture elettriche del Paese.

Mosca ha intensificato i raid con droni e missili contro impianti energetici ucraini, tra cui centrali, linee elettriche e sottostazioni.

Il sistema era già indebolito da quasi cinque anni di conflitto.

L’appello congiunto dei regolatori

Nella dichiarazione comune, firmata da HERCA, WENRA e NORA, le autorità esprimono profonda preoccupazione per i crescenti rischi per la sicurezza nucleare derivanti dalla guerra russa contro l’Ucraina. Il testo sottolinea la necessità urgente di far cessare gli attacchi contro gli impianti nucleari e l’energia indispensabile al loro funzionamento sicuro.

Il timore principale riguarda l’assenza di una fornitura elettrica stabile dalla rete. Senza di essa, le centrali faticano a mantenere raffreddato il materiale nucleare e a evitare la fusione del nocciolo.

Il rischio di un blackout nazionale

Per Per Strand, responsabile di HERCA e NORA, gli attacchi russi sono diventati più letali nelle ultime settimane, anche grazie a droni con carichi maggiori e puntamento più preciso.

Secondo lui, il rischio più alto si concentra proprio su questo inverno.

Lo scenario peggiore sarebbe un blackout nazionale della rete ucraina, che colpirebbe contemporaneamente i nove reattori nucleari in funzione nel Paese. Strand ha spiegato che la situazione si può evitare se si agisce subito e si esercita pressione sulla Russia. In caso contrario, i Paesi europei dovranno coordinarsi sulla preparazione alle emergenze per affrontare le possibili conseguenze di un incidente.

Zaporizhzhia e la rete esterna

Sabato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha segnalato che l’attività militare ha provocato instabilità nella rete elettrica ucraina durante la settimana precedente, con riduzioni di potenza in alcune unità operative. L’Ucraina dispone di quattro centrali nucleari, tre delle quali in funzione, che coprono circa l’80% dell’energia usata in questo inverno. La quarta, quella di Zaporizhzhia, è la più grande d’Europa ed è sotto controllo russo, vicino alla linea del fronte.

Quell’impianto non produce elettricità, ma dipende dall’alimentazione esterna per tenere raffreddato il combustibile. Dall’inizio della guerra ha perso la corrente esterna ventisette volte, costringendo a passare ai generatori diesel di emergenza. Dalla fine di marzo si affida a un’unica linea elettrica esterna. Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver colpito la centrale e di aver tagliato le linee che vi arrivano.