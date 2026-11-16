Terribile incidente stradale sulla Santarcangiolese, precisamente a Colombare, frazione del comune di Poggio Berni (Rimini), nel primo pomeriggio di ieri, domenica 14 novembre 2026, con un’auto finita in mezzo a una rotonda. I dettagli di quanto accaduto.

Drammatico incidente stradale: perde il controllo dell’auto che finisce in mezzo alla rotonda

Intorno alle ore 13:00 di ieri, domenica 15 novembre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Santarcangiolese, precisamente a Colombare, frazione del comune di Poggio Berni, in provincia di Rimini.

Stando alle prime informazioni, un automobilista al volante di una Bmw X1 avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre percorreva il tratto compreso tra Santarcangelo e Ponte Verucchio, esattamente all’altezza dello stabilimento di Top Automazioni, con l’auto finita poi al centro di una rotatoria presente lungo l’arteria stradale, superando di slancio il cordolo esterno e terminando la propria corsa direttamente sull’aiuola centrale della rotonda stessa.

Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente stradale sulla Santarcangiolese: traffico in tilt

Come visto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 14 novembre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Santarcangiolese, con un’auto finita in mezzo a una rotonda.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e dalle prime informazioni non risulterebbero gravi danni alle persone coinvolte nel sinistro. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire come mai la Bmw X1 sia finita in mezzo alla rotatoria e quindi cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al conducente. L’incidente ha provocato anche disagi e rallentamenti, col traffico andato in tilt, al fine di permettere sia i soccorsi sia ai Carabinieri di effettuare tutti i rilievi del caso. L’intero asse stradale interessato ha dunque subito gravi rallentamenti in un’orario di punta, anche se di domenica.