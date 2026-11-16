Nella zona della Bocconi, a Milano, la stazione del passante ferroviario Tibaldi è al centro di una segnalazione di degrado. Al piano terra si è formata una tendopoli abusiva, con materassi, sacchi, biciclette e perfino un divano. La stazione, costata circa 22 milioni di euro, è recente e si trova a pochi passi dall’università e dal centro sportivo.

Una tendopoli accampata nell’ingresso della stazione

Secondo la segnalazione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Rocca, nell’accampamento vivono decine di persone, molte delle quali con problemi psichici. Gli occupanti sono esposti al freddo, tra sporcizia e topi. Rocca chiede un sgombero coordinato con i servizi sociali e che il Comune trovi una diversa sistemazione per queste persone.

Il consigliere ha inoltre riferito che nei giorni precedenti si sono guastati un ascensore e la scala mobile della stazione. Ha raccolto le proteste di residenti e pendolari e ha chiesto un intervento urgente a Rfi e al sindaco Beppe Sala, che ha anche la delega alla Sicurezza. Per Rocca servono accorgimenti per impedire nuovi insediamenti abusivi.

Occupazioni anche nell’ex sede Bnl

La vicesegretaria cittadina di FdI, Deborah Dell’Acqua, denuncia nuove occupazioni nell’ex sede Bnl di via Espinasse. Il complesso è inutilizzato da anni e già oggetto di accessi abusivi. I residenti riferiscono che gli ingressi sono stati forzati di nuovo e che dalle finestre si vedono persone all’interno, e chiedono accertamenti tempestivi.