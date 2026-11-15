Droni ucraini colpiscono Rostov, Nizhnekamsk e Bryansk, infliggendo vittime e paralizzando impianti chiave per la difesa russa.

Il sabato notte e la mattina di domenica, una serie di attacchi con droni provenienti dall’Ucraina ha colpito simultaneamente più bersagli sul territorio russo, provocando vittime civili e danni a strutture strategiche.

Rostov: un uomo ucciso e cinque feriti

Nel sud della regione di Rostov, le autorità locali hanno confermato la morte di un individuo e il ferimento di altre cinque persone a seguito di un attacco aereo non identificato.

Le forze di difesa russe hanno riferito di aver neutralizzato numerosi droni nell’area, ma la perdita civile dimostra la delicatezza della situazione.

Nizhnekamsk (Tatarstan): colpiti impianti chimici e raffineria

Il centro industriale di Nizhnekamsk, situato a circa 1 000 chilometri a est di Mosca, è stato colpito da più esemplari di droni. Il complesso Nizhnekamskneftekhim, appartenente al gruppo Sibur, è stato gravemente danneggiato; lo stabilimento produce gomma sintetica e materie plastiche impiegate nella produzione di ruote per veicoli militari e componenti per missili.

Nella stessa notte è scoppiato un incendio alla raffineria TAIF-NK, che consente il trattamento di circa 36 milioni di dollari di petrolio greggio al giorno.

Impatto sulla capacità bellica russa

Secondo il General Staff ucraino, il rallentamento della produzione di gomma sintetica riduce la disponibilità di tire per veicoli di trasporto munizioni, diminuisce le parti in gomma per elicotteri e aerei blindati e limita le materie prime necessarie al propellente dei missili balistici Iskander.

La riduzione del combustibile fornito dalla raffineria incide inoltre sull’autonomia delle forze russe sul fronte.

Monolit (Bryansk): il colpo alla fabbrica aeronautica

Nel distretto di Trubchevsk, nella regione di Bryansk, è stata colpita la società Monolit, impegnata nella produzione di elicotteri, aeromobili e relativi ricambi. L’attacco ha compromesso la capacità di metalworking dell’impianto e ha potenzialmente intaccato la manutenzione di elicotteri militari russi.

Risposta difensiva russa

Il Ministero della Difesa russo ha comunicato di aver intercettato 533 droni lungo tutta la Federazione, comprese le zone di Crimea, tra la notte di sabato e la mattina di domenica. L’alto numero di unità neutralizzate dimostra l’intensità dell’operazione ucraina e la difficoltà di contenere le incursioni aeree a distanza.

Gli attacchi dimostrano la capacità di raggiungere obiettivi situati a più di 1 200 km dal fronte, sottolineando la vulnerabilità di impianti chiave per l’industria bellica russa. Le autorità di Nizhnekamsk e Bryansk hanno avviato operazioni di evacuazione e di valutazione dei danni, mentre a Rostov le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’attacco.