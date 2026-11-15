Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 novembre 2026, si è verificato un terribile scontro frontale tra due auto nel Cosentino, a San Fili. Nell'incidente sono morte cinque persone, un imprenditore e quattro donne.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 novembre 2026, si è verificato un terribile scontro frontale tra due auto nel Cosentino, a San Fili. Nell’incidente sono morte cinque persone, tra cui un imprenditore e tre donne. Ecco chi sono le vittime.

Cosenza, tragico incidente in galleria: chi sono i cinque morti

All’interno della galleria Fiego, a San Fili, nel Cosentino, nel pomeriggio di ieri, sabato 14 novembre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale, ovvero uno scontro frontale tra due auto, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Sono cinque le vittime del terribile schianto: a perdere la vita sono stati quattro componenti di uno stesso nucleo familiare residente a Rende e una donna alla guida dell’altro mezzo coinvolto. Sulla prima vettura, una Jaguar, hanno perso la vita Alfredo Spizzirri, 50 anni (e alla guida dell’auto), noto imprenditore nell’area urbana cosentina, dove gestiva un’impresa di costruzioni e alcune strutture ricettive tra Rende e Cosenza. Assieme a lui viaggiavano la madre, la zia e la sua compagna, tutte e tre morte nello schianto: si tratta di Barbara Beltrano, 44 anni, deceduta dopo alcune ore in ospedale.

La donna era stata infatti soccorsa in condizioni disperate e trasportata d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove è morta nel reparto di Rianimazione a causa delle gravissime lesioni riportate. Morta anche Annamaria Sicilia, madre di Alfredo Spizziri, di anni 84, e la zia dell’uomo, Carmela Sicilia, di 86 anni. La quinta vittima è la conducente dell’altra automobile, che viaggiava da sola, ovvero una donna di 82 anni.

Tragico incidente in galleria: il dolore del sindaco di Rende

La cittadina di Rende è sotto choc per la notizia della morte dell’imprenditore Alfredo Spizzirri, della sua compagna, di sua madre e di sua zia. Queste le parole del sindaco Sandro Principe in una nota: “il tragico incidente avvenuto sulla superstrada 107, nei pressi di San Fili, a seguito del quale sono decedute cinque persone, mi ha provocato un particolare turbamento Mi sento molto vicino alle famiglie di tutte le vittime a cui esprimo fraterna solidarietà. Alfredo Spizzirri, giovane imprenditore di successo, persona molto capace ed educata, è figlio di un mio parente. Sua madre e sua zia, che assieme a lui hanno perso la vita, erano persone che ho conosciuto e frequentato sin dalla mia infanzia; addirittura eravamo vicini di casa. Sono molto legato, inoltre, alla famiglia di Barbara Beltrano, la compagna di Alfredo. Questa tristissima notizia, pertanto, mi ha molto colpito e addolorato.”