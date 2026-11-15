Ancora una volta Milly Carlucci è stata costretta a richiamare Guillermo Mariotto per le sue uscite contro Barbara d’Urso. Nella puntata di sabato 14 novembre, dopo un botta e risposta acceso, il giurato ha spruzzato il proprio profumo accompagnandolo con la frase «Perché puzzi», e la tensione è esplosa in diretta.

Il profumo gate e l’ultimatum in diretta

Durante la discussione tra le colleghe, Mariotto ha spruzzato di nuovo il profumo e si è rivolto alla d’Urso con la battuta che ha cambiato il clima dello studio. Lei ha replicato con durezza: «Non consento a nessuno di dirmi che puzzo». Poco dopo è arrivata la richiesta rivolta alla padrona di casa: «O io o lui».

Mariotto ha poi attribuito il cattivo odore agli studi Rai di Saxa Rubra, sostenendo che lì ci siano topi.

Il conduttore Alberto Matano ha richiamato il giurato a un codice di comportamento condiviso e si è offerto di cambiare posto con la d’Urso. Al rientro dalla pubblicità, Ivan Zazzaroni ha invitato Mariotto a scusarsi. Le scuse sono arrivate, ma il tono è sembrato a molti sarcastico.

Anche Carolyn Smith è intervenuta con una battuta tagliente.

Le parole di Milly Carlucci e le reazioni del pubblico

Dopo la fine della puntata, Milly Carlucci ha commentato dallo studio riconoscendo che ci sono state intemperanze e momenti oltre i limiti, ma ha ribadito che a Ballando si crede nell’armonia. Sul web molti spettatori hanno criticato la scelta di non prendere una posizione più netta, e Mario Manca, critico di Vanity Fair, ha espresso dispiacere per la mancanza di un richiamo deciso da parte della conduttrice.

La d’Urso, rientrata in hotel, ha pubblicato un breve video nel quale si dice provata dalle settimane precedenti, segnate da provocazioni. Nei giorni scorsi Mariotto l’aveva già punzecchiata a La Volta Buona, dove aveva detto che la d’Urso «sta solo con il suo blogger».