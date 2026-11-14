Il caso Pierluigi Diaco si arrichisce di un ulteriore capitolo dopo le verifiche interne già avvenute alla Rai e la lettera di richamo inviata al conduttore dal direttore del DayTime Angelo Mellone che invitava Diaco al rispetto del codice deontologico durante il proprio lavoro. Ora per il conduttore la vicenda si fa più spinosa perché la stessa azienda ha deciso di approfondire diverse dinamiche relative alla gestione del programma pomeridiano.

Pierluigi Diaco, dalla Rai a “Le Iene” la chiamata sospetta

Mentre la Rai sta chiaramente valutando la posizione del proprio dipendente, emerge che Diaco sia stato contattato da “Le Iene” per avere un parere da parte sua rispetto alla vicenda che lo ha coinvolto.

La notizia è naturalmente arrivata ai vertici di viale Mazzini che non hanno gradito l’intervista non autorizzata, hanno anche parlato della sua durata, superiore ai 12 minuti.

Il programma Mediaset ha precisato, durante l’ultima puntata andata in onda, che l’intervista è durata meno e che non si è trattato di un qualcosa di ufficiale.

Difatti han voluto spiegare che è stata fatta una chiamata come da prassi per sentire il punto di vista di uno dei soggetti interessati in una data vicenda, il programma si augura che questa venga presa per “quello che è” ovvero una semplice chiamata senza ulteriori risvolti.

Rai avvia un audit interno per Pierluigi Diaco

La Rai intanto si sta impegnando a voler risolvere la questione Diaco nel più breve tempo possibile, al momento infatti il conduttore non ha ricevuto alcuna sospensione e continuerà a condurre il proprio programma “Bellama’” anche se la decisione rispetto a qualche giorno fa è stata di avviare un audit interno.

L’audit si occuperà di verificare il rispetto dei rapporti di lavoro e dei principi fondanti del servizio pubblico, come riporta Ansa.it, un processo che si concluderà tra qualche giorno e che è stato reso necessario dopo la diffusione di messaggi audio nella newsletter di Selvaggia Lucarelli e verificati da Rai 2.

Nei messaggi infatti comparivano insulti e pesanti minacce rivolte da Diaco ai membri del cast del programma da lui condotto, chiaramente un comportamento che non fa altro che aggravare la sua posizione già sibillina.