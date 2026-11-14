Tragedia nel Milanese, dove un uomo di 46 anni è morto a seguito di un incidente stradale nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026.

Tragedia nel Milanese, dove un uomo di 46 anni è morto a seguito di un incidente stradale nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due auto. I dettagli di quanto accaduto.

Terribile incidente stradale: frontale tra due auto

Ennesima tragedia sulle strade in Ita l ia, dove c’è infatti stato un terribile incidente stradale nella notte a Bareggio, in provincia di Milano, dove si è verificato uno scontro frontale tra due auto in via Novara.

Il sinistro è avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026, intorno alle ore 03.30. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo però le prime ricostruzioni si tratterebbe come detto di uno scontro frontale tra due auto.

Terribile incidente stradale, frontale tra due auto: un morto

Come abbiamo appena visto, nella notte, intorno alle ore 03.30, si è verificato un terribile incidente stradale in via Novara a Bareggio, in provincia di Milano: stando alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due auto. Su una delle due vetture viaggiava un uomo di 46 anni, per il quale però non c’è stato nulla da fare.

Nonostante infatti l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, l’uomo era già morto. I soccorritori non hanno dunque potuto fare altro che constatarne il decesso. E’ rimasta invece ferita nello scontro una ragazza di 23 anni, che è stata ricoverata al Pronto Soccorso di Magenta: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano e i Carabinieri di Abbiategrasso, i quali avranno il compito di stabilire l’esatta dinamica di questo terribile incidente stradale e stabilire dunque le eventuali responsabilità.