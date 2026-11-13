Negli ultimi giorni il nome di Pierluigi Diaco è stato al centro di una forte tensione mediata da social, giornalisti e personaggi televisivi. Dopo la pubblicazione di un’inchiesta firmata da Selvaggia Lucarelli, che raccoglie testimonianze di ex membri del cast di un programma di Rai Due, la vicenda ha suscitato una serie di reazioni contrastanti, tra le quali spicca la difesa pubblica offerta da Angela Melillo, nota conduttrice di BellaMa’.

Il messaggio di solidarietà di Angela Melillo

Nel suo post su Instagram, Angela Melillo ha espresso un supporto senza riserve a Diaco, sottolineando che merito, professionalità e correttezza non dovrebbero mai diventare bersaglio di attacchi. Ha definito il conduttore vittima di attacchi ignobili, rimarcando la sua sensibilità e l’alto acume intellettuale dimostrati sia nella carriera giornalistica sia nella conduzione di programmi di intrattenimento.

Melillo ha inoltre affermato che le accuse contro Diaco sono false e che un’ eventuale sospensione rappresenterebbe una perdita per la Rai e per il servizio pubblico.

La risposta di Selvaggia Lucarelli e l’intervento della commissione Rai-PD

Pochi minuti dopo la pubblicazione del video di difesa, Selvaggia Lucarelli ha condiviso il contenuto nelle sue Instagram Stories accompagnandolo con la frase “Ma vergognati dai”.

La giornalista ha inoltre evidenziato che Melillo aveva cancellato numerosi commenti di sostegno, e ha disattivato la possibilità di commentare il proprio video, limitando così il dibattito pubblico.

Le accuse riportate nella nota del PD

Lucarelli ha poi diffuso una nota ufficiale dei componenti del Partito Democratico nella commissione di vigilanza sulla Rai. Il documento elenca presunte umiliazioni, insulti, minacce e richieste di scuse in ginocchio rivolte a ragazzi appena maggiorenni coinvolti in un programma della televisione pubblica. Se anche solo una parte delle testimonianze fosse confermata, la commissione ritiene il comportamento incompatibile con la presenza di un conduttore nel servizio pubblico, chiedendo alla direzione della Rai di sospendere immediatamente Diaco e di proteggere i più giovani del cast.

Secondo quanto riferito, la Rai ha già attivato le proprie verifiche interne, richiesto a Lucarelli il materiale in suo possesso e avviato un’indagine per chiarire i fatti. Pierluigi Diaco, nella puntata più recente di BellaMa’, ha dichiarato di accettare senza polemiche qualunque decisione finale dell’emittente, dimostrando disponibilità a collaborare con le autorità interne.