Notte di terrore a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, dove un gioielliere di 61 anni è stato sequestrato e minacciato con le armi da un commando di banditi. I malviventi lo hanno costretto a consegnare le chiavi e i codici di sicurezza della sua attività, utilizzando anche la famiglia come strumento di ricatto. Il colpo è stato però sventato dall’intervento dei carabinieri, che hanno sorpreso i rapinatori all’interno della gioielleria.

San Marco in Lamis, gioielliere sequestrato sotto casa: minacciato con le armi per consegnare le chiavi del negozio

Una violenta tentata rapina ai danni di Amedeo La Porta, gioielliere di 61 anni e titolare dell’attività Amedeo Gioiellieri, situata in corso Giacomo Matteotti. L’episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì 11 novembre, poco prima delle 23, quando l’uomo stava facendo ritorno nella propria abitazione a Borgo Celano.

Come riportato da Repubblica, a circa dieci metri da casa è stato intercettato da un commando composto da cinque persone con il volto coperto, armate di pistole e fucili a canne mozze. Accortosi del pericolo, il commerciante ha tentato di allontanarsi inserendo la retromarcia, ma la manovra non è riuscita: la sua automobile è finita contro un palo e un muretto.

I malviventi lo hanno quindi tirato fuori dall’abitacolo con la forza e lo hanno caricato sulla loro vettura, conducendolo lungo una strada di campagna sulla provinciale per Foggia. Qui, puntandogli le armi contro, lo hanno minacciato di morte e costretto a spogliarsi, probabilmente per verificare che non nascondesse armi. Per ottenere le chiavi e i codici di sicurezza della gioielleria hanno fatto ricorso anche a un ricatto psicologico, simulando una telefonata e convincendolo che i suoi familiari fossero già nelle loro mani: «Abbiamo già tua moglie e tuo figlio».

Una volta ottenute le informazioni necessarie, i banditi lo hanno abbandonato sul ciglio della strada, lasciandolo senza vestiti e in stato di shock. A soccorrerlo è stato un automobilista di passaggio, al quale il gioielliere ha chiesto aiuto, riuscendo successivamente a raggiungere una pattuglia dei carabinieri.

Il colpo sventato dai carabinieri, banditi in fuga: il racconto del gioielliere

Mentre Amedeo La Porta raggiungeva le forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto, i componenti della banda si sono diretti verso la gioielleria a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio blu presa a noleggio, lasciata con il motore acceso davanti all’ingresso del negozio. I carabinieri hanno immediatamente verificato le condizioni della famiglia del commerciante, accertando che la moglie e il figlio fossero al sicuro, per poi raggiungere l’attività commerciale insieme ad alcune persone vicine al titolare, tra cui un militare in congedo. I rapinatori erano già riusciti a entrare nel locale, ma sono stati sorpresi dall’arrivo dei militari e non hanno avuto il tempo di portare via nulla. Nonostante siano stati colti sul fatto, sono riusciti a dileguarsi: tre di loro hanno abbandonato l’Alfa Romeo e si sono allontanati a piedi attraverso il paese.

All’interno della Stelvio, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato diversi oggetti, tra cui un secchio di ferro, un casco, una paletta del 112 e un lampeggiante blu. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo sarebbe composto da quattro persone con accento campano e un cittadino straniero, senza escludere il possibile coinvolgimento di complici del posto.

Il gioielliere, accompagnato al pronto soccorso, non ha riportato lesioni fisiche, ma ha accusato un forte shock e un significativo innalzamento della pressione. Nel ricostruire quei momenti, ha raccontato a Repubblica: «Mi hanno speronato a 100 metri da casa, ho cercato di fuggire in retromarcia ma non ci sono riuscito e sono finito contro un palo, poi mi hanno caricato sulla loro auto dicendomi che mi avrebbero sparato». Il commerciante ha poi voluto ringraziare le forze dell’ordine per il loro intervento: «Hanno fatto un lavoro eccellente, straordinario».

Il sindaco Michele Merla ha espresso il proprio sconcerto: «Non è tollerabile che accadano queste cose», annunciando l’intenzione di chiedere un incontro al prefetto. Per la famiglia La Porta non si tratta, purtroppo, del primo episodio: la gioielleria aveva già subito una rapina circa vent’anni fa, ma il titolare ha sottolineato la diversa gravità di quanto vissuto questa volta: «Ieri sera sono stati attimi terribili, che non auguro a nessuno». Per il momento, l’uomo non intende riaprire il negozio: «Per ora non apro. Speriamo che la paura passi».