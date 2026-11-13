Il 13 novembre 2026 segna una tappa inaspettata nella vita di Benedetta Rossi. Dopo cinque decenni di presenza costante sui social, la conduttrice di cucina ha soffiato 54 candeline in una veste mai vista prima, quella di madre. Il fatto è stato annunciato tramite una fotografia in cui la regina dei fornelli si mostra accanto alle due piccole che ha adottato l’anno scorso.

Il gesto ha attirato l’attenzione di milioni di follower, tutti pronti a celebrare un momento definito da lei stessa come “il compleanno più speciale di sempre”.

Un compleanno diverso dal solito: 54 candeline da mamma

Nel selfie pubblicato, Benedetta Rossi tiene con dolcezza la torta decorata con la scritta “Auguri mamma”.

Le due ragazzine, in groppa alle spalle della madre, sorreggono la torta con entusiasmo, mentre la vedova di Marco Gentili sorride guardando le bambine. I commenti sono rapidamente diventati un fiume di auguri, molti dei quali hanno sottolineato la fortuna delle bambine di avere due genitori così attenti. Tra le parole più sentite: “Le tue bimbe sono molto fortunate ad avere due genitori come te e Marco”.

Il percorso di adozione di Natacha e Sharlyn

Il viaggio verso la famiglia di Benedetta e Marco è iniziato ufficialmente ad agosto 2026, quando la coppia ha annunciato di aver dato a bordo due sorelle dal Costa Rica, rispettivamente di 10 e 9 anni: Natacha e Sharlyn. Dopo mesi di pratiche burocratiche e di speranze, le due bambine hanno attraversato l’oceano a bordo di un volo che le ha portate per la prima volta verso l’Italia. Il momento più emozionante è avvenuto il 13 luglio, quando, nel istituto dove erano cresciute, le piccole hanno corso incontro ai genitori adottivi gridando “mamma e papà”. Questo abbraccio è stato immortalato in un video condiviso con i fan.

Le prime settimane in Costa Rica

Prima del ritorno in Italia, la famiglia ha trascorso alcune settimane nella casa delle bambine, un periodo fondamentale per rafforzare i legami. Durante questo soggiorno, i tre hanno vissuto la quotidianità costaricana, imparando a conoscere usanze e tradizioni locali. Al termine del soggiorno, è stato organizzato il rientro al loro casale marchigiano, dove il cane Cloud li ha accolti con grande entusiasmo.

Rientro in Italia e vita quotidiana

Il ritorno a Porto San Giorgio ha segnato l’inizio di una nuova routine: colazioni condivise, lezioni di cucina in famiglia e lunghe passeggiate con Cloud. La privacy delle gemelle è stata una priorità assoluta; i volti delle bambine non sono mai stati mostrati online per tutelare la loro riservatezza. A fine estate, la coppia ha pubblicato una foto simbolica con le quattro mani intrecciate, a sottolineare l’unione familiare appena formata.

Chi è Benedetta Rossi

Nata a Porto San Giorgio il 13 novembre 1972, Benedetta Rossi è cresciuta nella campagna marchigiana tra i consigli di cucina della nonna e della zia. Dopo una laurea in biologia marina, ha incontrato Marco Gentili nel 1997, condividendo la passione per i cavalli. Il loro matrimonio, celebrato in segreto alle Hawaii nel 2009, è stato rinnovato dieci anni dopo. Il canale Fatto in casa da Benedetta, avviato l’8 gennaio 2011 grazie a una videocamera regalata da Marco, ha rapidamente accumulato milioni di follower, trasformando il duo in icone della cucina italiana.

Il 13 novembre 2026, quindi, non è solo una ricorrenza di età, ma il culmine di un percorso fatto di attese, viaggi e amore condiviso. I fan continuano a commentare, esprimendo gratitudine per la trasparenza e la tenerezza della famiglia. In poche parole, il compleanno di Benedetta Rossi è divenuto un simbolo di rinascita personale e di unione familiare che ispira numerosi cuori attivi nei social.