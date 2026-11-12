La Corte Costituzionale ha emesso una pronuncia che, pur non modificando direttamente le norme, indica al Parlamento la necessità di valutare la possibilità di consentire alle coppie dello stesso sesso, unite civilmente, di presentare domanda di adozione internazionale di minori residenti all’estero.

Il giudizio, avviato dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza dell’18 novembre 2025, è stato deliberato nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026 e confermato il 7 ottobre 2026.

La sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Dettagli sulla sentenza della Corte Costituzionale

Il caso è stato portato avanti da G. M. e A. L., uniti civilmente a Milano l’11 novembre 2016 dopo una relazione di oltre 30 anni. Entrambi hanno richiesto l’adozione del loro nipote maggiore d’età, G.R. M., presentando documenti che attestano una vita affettiva condivisa fin dalla nascita.

Il Tribunale ha riconosciuto il consenso dell’adottanda e della madre biologica, ma ha ritenuto ostacolata l’applicazione dell’articolo 294, secondo comma, del codice civile dalla disposizione della legge n. 76/2016, che riserva la deroga al divieto di adozione ai “marito e moglie”.

Il caso concreto di G. M. e A. L.

Nel ricorso, i ricorrenti hanno dimostrato di aver contribuito economicamente e affettivamente alla crescita dell’adottanda, testimoniando una “affectio” consolidata nel tempo.

La Corte ha sottolineato come la normativa attuale escluda le coppie di unione civile da una verifica di idoneità all’adozione, creando una disparità rispetto al matrimonio tradizionale.

Indicazioni al Parlamento e prospettive normative

La Corte ha rimandato al legislatore il compito di effettuare una valutazione del miglior interesse del minore, richiedendo che qualsiasi nuova disciplina mantenga il principio fondamentale del diritto di ogni bambino a una famiglia.

Principio del miglior interesse del minore

Il giudice ha ricordato che l’articolo 2 della Costituzione impone di tutelare la dignità e lo sviluppo armonico dei minori, mentre l’articolo 8 della CEDU garantisce la tutela della vita privata e familiare. In tal senso, la Corte ritiene che l’estensione dell’adozione alle coppie civili possa essere interpretata come una forma di solidarietà sociale in linea con il principio costituzionale.

Implicazioni costituzionali e diritti delle coppie civili

Secondo l’analisi della Corte, l’unione civile genera un status personale unico, analogamente al matrimonio, con diritti e doveri reciproci, inclusi il cognome comune e la residenza condivisa. Pertanto, escludere le coppie civili dalla possibilità di adottare potrebbe violare l’articolo 3 della Costituzione, che vieta disparità di trattamento non giustificate, nonché gli articoli 10 e 117 relativi alla libertà personale.

La difesa dello Stato, rappresentata dall’Avvocatura generale, ha sostenuto che la questione rientra nella legittima discrezionalità del Parlamento e che non vi è alcun obbligo costituzionale di intervenire. Tuttavia, la Corte ha lasciato aperta la porta a future modifiche legislative, invitando il Parlamento a considerare una normativa che preveda una verifica concreta dell’idoneità delle coppie civili, garantendo così che il diritto del minore a una famiglia non sia limitato da pregiudizi istituzionali.