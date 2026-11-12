Il presidente degli Stati Uniti, donald trump, ha utilizzato la sua piattaforma su Truth Social per affermare che la guerra contro l’Iran è quasi giunta al termine sul fronte militare. In una conferenza stampa alla Casa Bianca ha dichiarato che “dal punto di vista militare l’Iran è praticamente finito” e che “non abbiamo bisogno di un accordo con Teheran”.

Parallelamente ha precisato che JD Vance, consigliere per la lotta alla corruzione, non sarà più coinvolto nei colloqui di pace, sollevando dubbi sul futuro delle trattative diplomatiche.

Incontro con il Qatar e ruolo di JD Vance

Lo stesso giorno Trump ha ospitato lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primo ministro del Qatar, definendolo “mediatore chiave” nella controversia mediorientale.

Trump ha descritto la discussione come “ottima” e ha sottolineato che i paesi del Golfo – Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrein e Kuwait – preferiscono mantenere lo status quo rispetto a ulteriori azioni militari. JD Vance ha partecipato all’incontro, ma secondo le parole di Trump, il suo compito sarà limitato alla lotta contro la corruzione, non ai colloqui con Teheran.

Reazione iraniana e prospettive di negoziato

Dal lato di Teheran, le autorità hanno respinto le affermazioni di Washington. Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Mohsen Rezaei, ha definito le dichiarazioni statunitensi “una fantasia di un giocatore d’azzardo disperato”, esortando a cessare la diffusione di “notizie false” sui presunti colloqui. Anche il principale negoziatore iraniano, Mahammad Bagher Ghalibaf, ha accusato gli Stati Uniti di seguire una logica “Israel First”, avvertendo che un coinvolgimento prolungato potrebbe condurre a “un’epoca oscura”. Nel frattempo, il segretario supremo Mojtaba Khamenei ha segnalato la disponibilità a negoziare, a patto che gli Stati Uniti rispettino le sette condizioni iraniane, tra cui la fine di ogni attacco militare.

Possibili incontri a Doha

Secondo il capo dei servizi segreti turchi, Ibrahim Kalin, il Qatar dovrebbe ospitare la prossima settimana un incontro tra JD Vance e Mohsen Rezaei, considerato “un’occasione decisiva” per avanzare nei colloqui. Tuttavia, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha smentito l’esistenza di tali trattative, ribadendo che Teheran non avvierà negoziati finché Washington non accetterà le condizioni richieste da Tehran.

Implicazioni economiche e militari

Le dichiarazioni di Trump hanno avuto un impatto immediato sui mercati: i future sul petrolio Brent sono scesi a circa 92 dollari al barile, alimentati dalle aspettative di una possibile de-escalation. Nonostante le parole di “pronta difesa” di Trump – “se dovessimo tornare in azione, siamo pronti, con le armi cariche” – le autorità iraniane continuano a denunciare attacchi non riconosciuti dagli Stati Uniti, inclusi missili contro l’isola di Qeshm nello stretto di Hormuz. La situazione rimane volatile, con la possibilità di ulteriori operazioni aeree o navali, mentre le potenze regionali osservano attentemente la evoluzione del conflitto.