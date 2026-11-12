Stamane più di sei mila scuole di ogni ordine e grado in Italia hanno ricevuto una mail con un allarme bomba firmato da “Mikhail Andropov” del Vilayat di Misoginistan. Il messaggio, che recitava “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, ha spinto ad immediate evacuazioni, creando panico tra studenti, genitori e personale scolastico.

Strategia russa di guerra ibrida: dalle e-mail alle scuole

Secondo Andrea Margelletti, presidente del CeSI e analista di geopolitica, questi avvertimenti si inseriscono in una più ampia campagna di guerra ibrida condotta dalla Russia. Unisce attacchi informatici, propaganda e minacce fisiche per sfruttare la paura come arma principale. “Non guardiamo i droni, ma chi li lancia”, ha dichiarato Margelletti, suggerendo che il vero obiettivo sia creare un clima di insicurezza capace di condizionare il voto dei cittadini, soprattutto dei giovani prossimi a diventare elettori.

Il bersaglio simbolico delle istituzioni scolastiche

Le scuole rappresentano per milioni di famiglie un luogo di sicurezza garantita dallo Stato. Attaccarle equivale a colpire il cuore della coesione sociale e a far leva su chi decide alle urne: “13 anni di percorso scolastico sono ora un potenziale influsso elettorale”, ha sottolineato Margelletti, aggiungendo che i genitori, elettori da sempre, sono anch’essi bersagli della pressione.

Le risposte dell’Europa: deterrenza, sanzioni e sostegno all’Ucraina

Nel contesto più ampio della guerra in Ucraina, Sir William Browder ha proposto tre azioni decisive per frenare l’aggressività di Vladimir Putin. Prima, aumentare la deterrenza europea facendo temere a Mosca una risposta rapida e efficace. Seconda, confiscare i circa 210 miliardi di euro congelati della banca centrale russa e reinvestirli nella difesa e nella ricostruzione dell’Ucraina. Terza, estendere le sanzioni alle otto grandi compagnie cinesi, indiane e turche che acquistano il petrolio russo, costringendole a scegliere tra il mercato occidentale e i guadagni russi.

Queste proposte puntano a ridurre la capacità di Mosca di finanziare la guerra e a rafforzare le forze ucraine, che rappresentano per l’UE una prima linea di difesa contro l’avanzata russa. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’Ucraina in grado di combattere per evitare che le armature russe possano più facilmente dirigersi verso capitale come Varsavia o Vilnius.

Scenari di escalation e la necessità di un’azione rapida

Margelletti avverte che la prossima fase potrebbe vedere l’uso di droni armati in grado di trasformare un semplice sorvolo in un attacco reale, o l’interruzione dei sistemi di pagamento bancari, il furto di milioni di dati sanitari o il blocco dei servizi di emergenza per dieci giorni. “Non c’è bisogno di lanciare un missile per seminare terrore”, ha affermato, illustrando come la cibernetica e la manipolazione delle infrastrutture critiche possano paralizzare un Paese senza sparare un colpo.

Per evitare che le minacce passino da messaggi di posta elettronica a atti di sabotaggio reale, l’Unione Europea deve adottare una strategia basata su una deterrenza credibile, investimenti immediati in capacità difensive e una politica di sanzioni che colpisca davvero le fonti di finanziamento russi. La risposta non può più essere reattiva; deve essere preventiva, capace di far temere a Mosca le conseguenze di ogni azione ostile.

La combinazione di minacce bombaristiche, cyber-attacchi e pressione geopolitica indica che l’Europa sta vivendo una fase di guerra permanente. La capacità di coordinare risposte rapide, di utilizzare le risorse finanziarie congelate e di sostenere l’Ucraina rimane l’unica via per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la stabilità del continente.