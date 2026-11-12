Nuova stretta in arrivo per le sigarette? Aiom, Fondazione Veronesi e Airc chiedono al Governo il divieto di fumare al chiuso e lo stop alle pubblicità.

Potrebbe arrivare presto una nuova stretta sul fumo, destinata a cambiare le abitudini dei fumatori italiani. Stretta che riguarderebbe anche le sigarette elettroniche. Ma ecco tutti i dettagli.

Fumo, nuova stretta in arrivo: “Divieto assoluto al chiuso e niente pubblicità”

Nuova stretta in arrivo per i fumatori? Nel Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori promosso da Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro Ets, Fondazione Umberto Veronesi Ets e Fondazione Aiom, l’appello al Governo: “Divieto assoluto di fumo al chiuso e di ogni forma di pubblicità: due misure urgenti per proteggere i non fumatori e, più in generale, le nuove generazioni dai pericoli delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo”.

Il documento propone quindi al Parlamento e al Governo di “estendere e uniformare i divieti previsti per le sigarette tradizionali a tutti i dispositivi che generano emissioni inalabili (come sigarette elettroniche con o senza nicotina e i prodotti a tabacco riscaldato) nei luoghi chiusi aperti al pubblico o a uso collettivo. Inoltre è indispensabile aumentare le tutele anche agli spazi aperti e semiaperti molto frequentati, tra cui aree scolastiche e sanitarie, parchi, aree gioco, impianti sportivi, spiagge e dehors.

Vanno infine rafforzati e aggiornati i divieti di pubblicità e marketing già vigenti, estendendoli a tutte le categorie di nuovi prodotti da fumo e da nicotina“.

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La richiesta è quello di aumentare le strette contro il fumo, col divieto assoluto al chiuso ma tutelando anche le aree all’aperto, quali spiagge, parchi e dehors.

Il documento è stato presentato oggi a Roma in un convegno organizzato per la Giornata pre-congressuale del XXVIII Congresso Nazionale Aiom. Il Manifesto sarà ora inviato alla Commissione Sanità del Senato al fine di arrivare al più presto all’approvazione. I numeri riportati nel Manifesto restituiscono un quadro che preoccupa molto le organizzazioni promotrici. In Italia infatti, secondo i dati citati nel documento, il 37% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni fuma con regolarità. All’interno di questa fascia d’età, il 22% di loro usa prodotti a tabacco riscaldato, mentre il 30% ricorre alle sigarette elettroniche.