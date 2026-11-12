La notizia è arrivata tramite i canali social del club per cui ha militato da giocatore e da presidente una volta terminata la carriera agonistica.

Il mondo del calcio argentino avrà questa data scolpita nella memoria perché se ne è andato una delle sue leggende più grandi, un calciatore ed un uomo che ha portato la propria esperienza oltre i valori dello sport, ricoprendo alla grande anche i ruoli al di fuori del rettangolo di gioco che non sempre sono positivi per chi è stato abituato a spendere la propria vita sul rettangolo verde.

La carriera della leggenda argentina conosciuta come “El ingles”

Il suo soprannome così particolare era legato alle origini della famiglia, il nonno era nato a Londra, da qui l’appellativo con cui era conosciuto da tutti.

Un centrocampista pienamente corrispondente al ruolo, capace di indossare la maglia numero 10, quella dedicata ai grandi fuoriclasse in un modo unico.

In campo era un centrocampista fluido che amava correre e passare la palla ai compagni al fine di concludere l’azione in modo soddisfacente.

La carriera è iniziata nel 1969, nell’Huracan, squadra con cui vinse il campionato Metropolitano nel 1973. L’anno seguente, il 1974 dopo i campionati mondiali viene acquistato da un club europeo, il Wattenscheid in Germania, ma l’esperienza europea pur importante non è parsa significativa.

Nel 1979 infatti torna a giocare in Argentina, nuovamente vestendo la maglia dell’Huracan, fino al 1982. L’anno seguente fece un’esperienza nella MLS americana e decise di concludere la carriera agonistica. Per l’Huracan è stato allenatore dal 1988 al 1991 e presidente a partire dal 2005.

La notizia della morte della leggenda del calcio argentino ha sconvolto tutti

L’annuncio della scomparsa di Carlos Babington è arrivata direttamente dall’account ufficiale dell’Huracan dove a corredo di una sua foto è stato scritto un comunicato ufficiale che riportiamo da The Social Post:

“Il Club Atlético Huracán esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Carlos Babington, campione del 1973, allenatore, presidente dell’Istituto e uno dei più grandi calciatori che il calcio argentino abbia mai prodotto“.

Parole che fanno capire il peso e l’eredità lasciata da Babington per il club della sua vita e la presenza nel calcio argentino che lo hanno reso immortale e di cui i tifosi dello sport più amato al mondo faranno sicuramente tesoro.