Filippine, parrucche bionde contro la visita di Trump a Manila

Manila, 12 nov. (askanews) – Parrucche bionde per imitare Donald Trump e protestare contro la sua imminente visita nelle Filippine. A Manila, un gruppo di giovani manifestanti si è radunato davanti alla Trump Tower, il grattacielo che porta il nome del presidente americano, atteso nel Paese per il vertice dell’Asean.I manifestanti hanno scandito slogan e mostrato cartelli con scritte come “Deportate Trump” e “Gli americani ti respingono, anche i filippini!”.

Tra le accuse rivolte al presidente americano ci sono quelle di violenza e corruzione. La protesta arriva alla vigilia della sua missione asiatica, che prevede anche una tappa in Cina.”Uniti, non saremo mai sconfitti!”, è lo slogan dei manifestanti. “Siamo davanti alla Trump Tower, un edificio alto, simbolo delle uccisioni e della corruzione di Donald Trump”, dice una di loro, che aggiunge: “Il nostro messaggio in vista del vertice dell’Asean è che Donald Trump non è il benvenuto nelle Filippine”.