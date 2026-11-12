Madrid, scontri e barricate dopo il corteo contro il caro affitti

Madrid, 12 nov. (askanews) – Scontri tra manifestanti e polizia nel centro di Madrid, al termine della giornata di sciopero generale indetta in Spagna contro il caro affitti e la perdita del potere d’acquisto. Gli agenti hanno effettuato cariche e utilizzato gas lacrimogeni e proiettili di gomma, mentre gruppi di manifestanti hanno eretto barricate con i cassonetti e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine.Le tensioni si sono concentrate tra Gran Vìa, Plaza de Espana e le strade del centro.

Secondo un bilancio riportato dalla televisione pubblica regionale RTPA, a Madrid sono state arrestate 20 persone nel corso della giornata. Almeno 75 gli arresti complessivi in tutta la Spagna.Secondo le autorità, circa 120mila persone hanno partecipato al corteo nella capitale, mentre altre decine di migliaia sono scese in piazza nel resto del Paese.

A Barcellona i manifestanti sono stati 55mila.È il primo sciopero generale di 24 ore in Spagna dal 2012. Al centro della mobilitazione il costo delle abitazioni, sempre più difficile da sostenere anche per chi lavora. La protesta arriva a poche settimane dalle elezioni anticipate del 29 novembre, convocate dal premier socialista Pedro Sànchez dopo la bocciatura parlamentare delle misure del governo per affrontare l’emergenza abitativa.