Le parole che tutti speravano di sentire, Jannik Sinner ha infatti rassicurato i tifosi circa le sue condizioni fisiche, facendo anche una promessa. Ma ecco tutti i dettagli.

Jannik Sinner torna a parlare in pubblico: “Non sono mesi semplici”

Il campione di tennis altoatesino Jannik Sinner è tornato a parlare in pubblico, e lo ha fatto a Milano, durante l’evento “Be Like Sinner” alla Torre Allianz di CityLife, evento organizzato dal suo sponsor.

Accanto a lui Darren Cahill, l’ormai ex allenatore, che sarà sostituito dallo svedese Magnus Norman. Sono ormai quattro mesi che Sinner non gioca a causa di un infortunio, mesi molto difficili come affermato dallo stesso tennista: “Non sono mesi semplici, mi manca andare in campo e dare il 100%, quello che mi piace fare.

Ma in questo momento è importantissimo prendersi cura del mio corpo. Devo rispettare i protocolli, ho i medici migliori del mondo accanto a me. Ora non ho altre opzioni: voglio giocare altri 10 anni, ne ho solo 25, tornare in campo un mese dopo non cambia niente.”

Sinner rompe il silenzio, la promessa ai tifosi: “Sto facendo di tutto per tornare presto”

Dalla Torre Allianz di CityLife a Milano, per l’evento “Be Like Sinner“, il tennista altoatesino è tornato a parlare in pubblico, raccontando dei mesi difficili che sta vivendo lontano dal campo, ma assicurando anche i tifosi circa le sue condizioni fisiche: “Sto bene bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile.” L’obiettivo sono gli Australian Open: “Spero di fare qualche torneo prima ma i protocolli li devo rispettare per evitare problemi più importanti. È importante prendermi cura del mio corpo, voglio giocare ancora 10-15 anni. Ho i migliori medici al mio fianco, devo accettare il programma che mi danno, è l’unica opzione che c’è. Stiamo facendo tutto per proteggere la mia carriera a lungo termine. Serve pazienza, è l’arma migliore. È andata come è andata, stiamo cercando una via d’uscita, vedrò il tennis in un altro modo, più positivo. Prima sembrava tutto naturale, girare il mondo e vincere i tornei. Ora sto apprezzando cosa sono riuscito a fare. La voglia di vincere è ancora più alta, alzare trofei sarà ancora più bello. Me lo godrò un po’ di più”.