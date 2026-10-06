Niente ATP Finals a Torino: Sinner pensa al futuro: l’azzurro ha scelto di non forzare i tempi del recupero per tutelare la propria carriera e prepararsi al ritorno nel 2027.

Jannik Sinner chiude in anticipo la sua stagione 2026. Il numero 1 del mondo ha deciso di fermarsi per curare il problema al ginocchio destro e proseguire con la terapia conservativa indicata dai medici. Dopo il trionfo a Wimbledon, l’azzurro salterà dunque gli ultimi appuntamenti dell’anno, comprese le ATP Finals di Torino, con l’obiettivo di recuperare completamente e tornare in campo nel 2027.

Jannik Sinner si ferma: il problema al ginocchio e la scelta della terapia

La stagione di Jannik Sinner si è fermata dopo il successo ottenuto a Wimbledon il 12 luglio 2026, quando il numero 1 del mondo ha battuto Alexander Zverev in quattro set, conquistando il suo quinto titolo Slam. Da quel momento, però, il problema al ginocchio destro ha progressivamente condizionato la programmazione dell’altoatesino.

Dopo aver saltato la tournée americana e gli US Open, Sinner ha continuato il percorso di recupero sotto la supervisione del proprio staff e ha effettuato diversi controlli medici, anche presso il J Medical di Torino. Come riportato da Sky Sport, l’infiammazione è stata descritta come una tendinopatia extra-articolare e, secondo gli aggiornamenti disponibili, il quadro non avrebbe richiesto un intervento chirurgico.

La strada individuata è invece quella conservativa, con terapie e riposo necessari per consentire al ginocchio di recuperare completamente.

La decisione è arrivata dopo che anche il tentativo di programmare un rientro nel circuito è stato progressivamente rinviato. Sinner avrebbe dovuto tornare prima a Pechino e poi al Masters 1000 di Shanghai, ma il 3 ottobre ha annunciato il forfait anche dal torneo cinese. “Purtroppo non potrò giocare il torneo, come avevo sperato”, aveva scritto sui social.

Il futuro di Jannik Sinner passa dalla prudenza: niente Finals, obiettivo 2027

Con l’ultima decisione, Sinner rinuncia anche alla parte conclusiva della stagione, comprese le ATP Finals di Torino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato nel 2025. Lo stop rappresenta un sacrificio importante anche dal punto di vista della classifica: l’azzurro rischia infatti di perdere il vantaggio accumulato nei confronti di Alexander Zverev, che può approfittare dell’assenza del rivale per avvicinarsi alla vetta del ranking.

La priorità, tuttavia, è evitare di trasformare un problema gestibile in un infortunio più lungo. Gli specialisti consultati a Lione hanno indicato la prosecuzione delle terapie conservative, confermando l’orientamento già seguito dallo staff. Sinner ha scelto quindi di guardare oltre la classifica e agli appuntamenti immediati, mettendo davanti la propria carriera: “al momento devo pensare anche alla mia carriera a lungo termine”. Nel messaggio ai tifosi ha poi aggiunto: “Farò tutto il possibile per tornare al 100%”. L’obiettivo diventa così utilizzare i prossimi mesi per completare il recupero, riprendere gradualmente la preparazione e presentarsi al 2027 nelle migliori condizioni fisiche, senza accelerare un rientro che potrebbe compromettere il lavoro svolto.

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