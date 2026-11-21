Sabato un cargo diretto a Kaliningrad, l’exclave russa sul Mar Baltico, è stato colpito da due droni nel Golfo di Finlandia. Le autorità russe hanno riferito che l’attacco è avvenuto in acque internazionali, a circa tre miglia nautiche dal confine russo. Non è chiaro chi sia responsabile dell’attacco, che non è stato attribuito a nessuno.

Equipaggio evacuato e nave in fiamme

Il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha spiegato che l’equipaggio della nave era in corso di evacuazione e che l’entità dei danni era ancora in fase di valutazione. Secondo quanto riferito dalle autorità finlandesi, la nave era in fiamme e si era spostata dalle acque internazionali verso le acque territoriali della Finlandia.

Il governo di Helsinki ha riferito che le forze finlandesi avevano rilevato l’attacco e inviato sul posto le unità della Guardia di frontiera finlandese.

La Guardia di frontiera ha dichiarato che la situazione non rappresenta alcun pericolo per il traffico marittimo. Le autorità finlandesi stanno predisponendo eventuali operazioni di soccorso insieme ad altre autorità nazionali e internazionali.

La Guardia di frontiera guida le operazioni di soccorso marittimo e si prepara a un eventuale controllo dei danni ambientali nella propria area di competenza.

Restrizioni del traffico e rassicurazioni sulle forniture

Il Ministero della Difesa finlandese ha reso noto che le restrizioni al traffico aereo e marittimo nella parte orientale del golfo sono una misura precauzionale, nel caso fosse necessario intercettare altri droni. Helsinki ha informato i propri alleati dell’incidente. Il governatore del regno di Kaliningrad, Alexei Besprozvannykh, ha escluso che l’episodio metta a rischio le forniture alla regione.

Drozdenko ha inoltre dichiarato che nella regione di Leningrado sono stati abbattuti 80 droni, e ha revocato l’allerta per la minaccia di droni. Il Golfo di Finlandia è un braccio stretto del Mar Baltico, situato tra Finlandia ed Estonia, entrambe membri della NATO, e collega San Pietroburgo a Kaliningrad via mare. Kaliningrad confina con Polonia e Lituania ed è stata occasionalmente un punto di tensione tra Russia, Unione Europea e NATO.

Ucraina e Russia si sono attaccate a vicenda nelle rispettive rotte marittime durante la guerra, soprattutto nel Mar Nero. Al momento non sono stati comunicati bilanci definitivi dei danni alla nave.