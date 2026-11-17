Il Papa Leone XIV è rientrato a Roma al termine del viaggio apostolico in Sud America. L’aereo della compagnia LATAM, partito da Lima, è atterrato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino alle 8.47, con circa un’ora e mezza di anticipo rispetto alle 10.25 previste.

La partenza da Lima e il congedo dal Perù

Alle 13.39, ora di Roma 19.39, il Pontefice è arrivato in auto alla Base Aérea del Callao per la cerimonia di congedo dal Perù. All’ingresso del padiglione protocollare lo ha accolto il Primo Vicepresidente e Presidente del Consiglio dei Ministri, S.E. il Signor Luis Fernando Galarreta. Dopo il saluto, il Papa è salito a bordo di un Boeing 787-9 della LATAM Airlines e alle 14.28 è decollato alla volta di Roma.

Una volta atterrato a Fiumicino, si è trasferito in Vaticano in auto.

Il telegramma alla presidente peruviana

Prima di lasciare il paese, Leone XIV ha inviato un telegramma alla presidente Keiko Fujimori. Nel messaggio il Papa ringrazia la presidente e il popolo peruviano per la calorosa accoglienza e l’ospitalità ricevute durante la visita, e assicura che continuerà a pregare per la nazione.

Il messaggio si chiude con la benedizione di Dio onnipotente su tutti.

Il menù di bordo con ingredienti peruviani

Per il volo di rientro è stato preparato un menù speciale con ingredienti peruviani, realizzato con la collaborazione di chef del Perù. A pranzo si potevano scegliere le costine di manzo con salsa al cioccolato oppure una versione dell’arroz con pato alla chiclayana, legata al rapporto del Papa con Chiclayo, dove ha svolto il ministero episcopale. A metà viaggio è stato servito un sandwich di pollo alla brasa, con chifles di Piura, chocotejas e King Kong de manjar blanco. Le chocotejas richiamano il volo del 2018, quando LATAM trasportò Papa Francesco, che assaggiò lo stesso dolce durante il ritorno a Roma. Prima dell’atterraggio la colazione prevedeva frutta peruviana, tre alternative salate e caffè di alta qualità coltivato tra Villa Rica e Huánuco.

A bordo viaggiavano circa 170 persone, tra delegazione ufficiale e giornalisti accreditati. Il Papa era seduto in prima fila, al posto 1C. In cabina era collocata un’immagine di San Toribio de Mogrovejo, secondo arcivescovo di Lima e patrono dell’episcopato latinoamericano, di cui ricorre il 300° anniversario della canonizzazione.