Tragedia a Serre, in provincia di Salerno, dove un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 82 anni, per poi tentare il suicidio. La donna, da tempo malata e allettata, è stata trovata senza vita nella loro abitazione.

Serre, 88enne uccide la moglie malata e prova a togliersi la vita

Come riportato da Il Mattino, la vittima, Immacolata Paolino, è stata colpita con un’arma da taglio dal marito, Sabato Romano, nell’appartamento di via Nazionale, a poca distanza dalla caserma dei carabinieri.

A scoprire quanto accaduto è stata la badante della coppia che, intorno alle 10 di ieri mattina, si è recata a casa dei due anziani e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. La donna, che soffriva da tempo di diverse patologie ed era allettata, sarebbe morta per le gravi ferite riportate. Dopo l’aggressione, il marito avrebbe cercato di suicidarsi, senza riuscirci.

Marito fermato, disposta l’autopsia: Serre sotto choc

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Serre, i militari della compagnia di Eboli e il Nucleo investigativo di Salerno, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’omicidio. I soccorritori del 118 hanno accompagnato l’88enne, ferito in maniera non grave, al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli, dove è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario e piantonato dai militari.

La Procura di Salerno ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio e l’esecuzione dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un gesto maturato nella disperazione, legato alle condizioni di salute della moglie, peggiorate negli ultimi tempi.

L’abitazione è stata sequestrata per consentire i rilievi. La notizia ha sconvolto la comunità locale, dove i coniugi erano conosciuti e stimati. Il sindaco Antonio Opramolla ha espresso il proprio cordoglio: «Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto, una tragedia immane che ha sconvolto me e l’intera comunità. Si tratta di una vera e propria tragedia familiare. Due persone rispettate e rispettabili».