Nella giornata di lunedì 16 Novembre 2026 diversi istituti bancari statunitensi hanno registrato un blocco dei servizi digitali. Tra gli interessati figurano JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank, con migliaia di clienti che non sono riusciti a entrare nei propri conti correnti tramite sito web o applicazione mobile.

Le segnalazioni registrate su Downdetector

A raccogliere l’ondata di segnalazioni è stato Downdetector, piattaforma che tiene traccia dei malfunzionamenti dei servizi digitali in base alle comunicazioni degli utenti. Nelle prime ore della mattinata americana le segnalazioni per Chase hanno superato quota 3.400, concentrate soprattutto sulla procedura di accesso al portale online. Per Bank of America e Wells Fargo sono arrivate alcune centinaia di segnalazioni, ma la reale portata dei disagi per questi due istituti non è ancora chiara.

Login, saldi e bonifici

I problemi hanno riguardato in particolare il login, la consultazione dei saldi e l’uso delle app mobili. In alcuni casi i clienti non hanno potuto eseguire bonifici o altri trasferimenti di denaro. Il disservizio ha quindi toccato funzioni con cui molti utenti gestiscono ogni giorno risparmi e pagamenti, non soltanto la semplice visualizzazione dei rapporti.

L’assistenza di Chase ha confermato un problema tecnico sulle piattaforme di banking online e ha dichiarato che il team è al lavoro per ripristinare il servizio, invitando i clienti a riprovare più tardi. Sui social network sono comparse numerose testimonianze di correntisti rimasti fuori dai propri profili e di persone che hanno avuto difficoltà a contattare il servizio telefonico.

Cause ancora da accertare

Al momento non sono state rese note le cause tecniche dell’interruzione e non è chiaro se i diversi disservizi abbiano un’origine comune. Non ci sono elementi che colleghino l’episodio a un attacco informatico. Resta da verificare se il problema riguardi le infrastrutture interne dei singoli istituti oppure un guasto che ha coinvolto fornitori tecnologici o servizi condivisi.

Il episodio evidenzia quanto il sistema bancario dipenda oggi dalle infrastrutture digitali. Con il passaggio delle operazioni dagli sportelli fisici ai canali online, app e portali sono diventati il principale punto di contatto tra banche e clienti. Anche un’interruzione breve può quindi creare problemi a un numero molto ampio di correntisti, soprattutto quando riguarda pagamenti e trasferimenti.