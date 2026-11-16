Un uomo accusa un malore mentre si trova a bordo della sua bici e spira all'ospedale, ricordato da tutti per la sua attività lavorativa e il suo impegno sociale.

Una fine inspiegabile che lascia aperti molti interrogativi per il modo in cui è arrivata ed in particolare per l’esperienza del soggetto a cui è capitata poiché era sempre molto attento e consapevole dei propri limiti e che quindi non si sarebbe spinto a compiere un qualcosa che non sarebbe stato in grado di svolgere. Lo sgomento della comunità è notevole perché se n’è andato un faro che per anni ha illuminato uno specifico settore della società.

Scout molto esperto e scrittore in ambito pedagogico: la bici la sua passione

Il soggetto protagonista di questo fatto era uno scout molto esperto con oltre 50 anni di carriera, una carriera iniziata in gioventù e proseguita con l’età adulta fino a diventare un formatore per i giovani che si avvicinavano a questo mondo.

Aveva persino scritto un libro che coniungava le sue due passioni più grandi – scout e bicicletta – nel testo spiegava come affrontare l’esplorazione a bordo del mezzo a due ruote, un qualcosa di molto presente nella cultura di chi è parte di quel mondo, spesso perché è uno dei mezzi più agili per muoversi all’avventura.

Anche nella giornata di ieri aveva mostrato quello spirito avventuriero recandosi assieme ad altre persone ad una riunione per definire l’organigramma delle avventure che avrebbe vissuto nel prossimo futuro, ora che aveva raggiunto un ambito traguardo che di fatto lo avrebbe riavvicinato con costanza alle sue passioni.

Uomo di 66 anni morto cadendo dalla bici, fatale il malore subito

L’uomo protagonista di questa disgrazia si chiamava Guido Maccabiani, aveva 66 anni e nel pomeriggio di ieri, domenica 15 novembre, stava rientrando verso casa dall’oratorio di Gavardo dopo aver concluso una riunione per le iniziative del gruppo scout di cui faceva parte sin dall’adolescenza.

Gli automobilisti ed i testimoni presenti sul luogo dell’incidente hanno visto la bicicletta percorrere un tratto in salita e poco dopo l’uomo accasciarsi al suolo senza aver urtato alcun veicolo. Ha quindi preso corpo l’ipotesi di un malore per lo sforzo.

Ricoverato immediatamente agli Ospedali Civili di Brescia, come ripota The Social Post, è spirato lasciando una moglie e due figlie, una delle quali in quel momento impegnata in un progetto Erasmus all’estero.

Maccabiani aveva da pochissimo concluso la propria carriera lavorativa, era infatti i n pensione da appena due giorni, aveva finito di lavorare venerdì.