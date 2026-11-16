A San Giorgio Liri (Frosinone) al culmine di una lite un uomo avrebbe ucciso la moglie. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, col marito della donna che è stata fermato.

A San Giorgio Liri (Frosinone) al culmine di una lite un uomo avrebbe ucciso la moglie questa mattina, lunedì 16 novembre 2026. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, col marito della donna che è stata fermato. I dettagli di quanto accaduto.

San Giorgio Liri, uccide la moglie al culmine di una lite: indagini in corso

Si tratterebbe di un ennesimo femminicidio. Questa mattina, lunedì 16 novembre 2026, a San Giorgio Liri, in provincia di Frosinone, un uomo avrebbe infatti ucciso la moglie tra le mura di casa, situata in via Castelnuovo Parano. Sul luogo della tragedia sono giunti i Carabinieri del Comando provinciale di Frosinone, insieme ai Militari della Compagnia di Pontecorvo e agli specialisti della Scientifica.

Lo scopo è quello di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire che cosa sia successo esattamente. Intanto la notizia si è diffusa nella comunità, sotto shock per quanto accaduto.

San Giorgio Liri, uccide la moglie al culmine di una lite: fermato il marito

Come appena visto, questa mattina, lunedì 16 novembre 2026, un uomo, classe 1950, avrebbe ucciso tra le mura domestiche la moglie al culmine di una lite.

L’uomo è già stato fermato. Si indaga per capire che cosa sia successo esattamente, con gli inquirenti che, oltre a effettuare tutti i rilievi del caso, stanno ascoltando anche persone vicine alla famiglia. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il magistrato titolare del fascicolo, per seguire da vicino le attività investigative. La notizia come detto in precedenza ha scosso tutta San Giorgio Liri. Si attende di capire che cosa sia successo esattamente, in quello che al momento sembrerebbe a tutti gli effetti l’ennesimo femminicidio di questo 2026. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, con le indagini che come detto sono attualmente in corso per far luce su ogni singolo dettaglio di questa triste vicenda.