Tragedia a Roma, dove due coniugi anziani sono stati trovati morti nella loro abitazione di viale dei Colli Portuensi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola per poi suicidarsi. A dare l’allarme è stato il figlio della coppia. Indagini in corso per chiarire i motivi dell’omicidio-suicidio.

Omicidio-suicidio a Roma, 88enne uccide la moglie e si toglie la vita

Tragedia nella giornata di oggi, domenica 18 ottobre, in un appartamento di viale dei Colli Portuensi, a Roma, dove due coniugi di 88 e 87 anni sono stati trovati senza vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sparato alla moglie con una pistola, rivolgendola successivamente contro di sé e togliendosi la vita con la stessa arma.

L’episodio si sarebbe verificato poco prima delle 14. A scoprire quanto accaduto e a dare l’allarme è stato il figlio della coppia, che ha contattato i soccorsi. La tragedia ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire le circostanze in cui si sono consumati i fatti.

Uccide la moglie e si suicida, tragedia a Roma: da chiarire il movente

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato San Paolo e gli specialisti della Polizia scientifica, impegnati nei rilievi all’interno dell’abitazione per raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Tra le prime informazioni, riportate da La7, figura la grave condizione di salute della donna, descritta come malata oncologica terminale. Le sue condizioni potrebbero rappresentare un elemento da approfondire nell’ambito delle indagini, ma al momento non è stato accertato un collegamento diretto tra la patologia e il gesto dell’anziano.

Gli investigatori dovranno ricostruire la sequenza degli eventi e valutare tutti gli elementi raccolti durante il sopralluogo. Restano quindi da chiarire le ragioni che avrebbero portato l’uomo a uccidere la moglie e poi a togliersi la vita.