Dietro le quinte di Ballando con le stelle cresce la tensione tra Barbara d'Urso e il suo stylist di fiducia Nick Cerioni, mentre la conduttrice è al centro delle polemiche.

Il rapporto professionale tra Barbara d’Urso e lo stylist Nick Cerioni sarebbe arrivato al capolinea. La notizia arriva mentre la conduttrice di Ballando con le stelle, programma di Rai Uno, è al centro di numerose polemiche legate all’ultima puntata. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, a far precipitare la situazione sarebbero state alcune scelte di look compiute in piena autonomia dalla conduttrice in diretta.

Gli abiti non concordati e i motivi del contrasto

Stando a quanto emerso, Cerioni non avrebbe gradito che d’Urso indossasse in diretta t-shirt e outfit mai concordati con lui. Nonostante ciò, la conduttrice continuava a taggarlo sui social come se quei capi portassero la sua firma. Questa situazione avrebbe spinto il professionista a confidare agli amici più stretti la volontà di interrompere la collaborazione.

La maglietta con la scritta “Top Line”

Il episodio decisivo riguarda una maglietta con la scritta “Top Line”. Durante una puntata precedente, nel ruolo di giurata, d’Urso aveva criticato l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca per la mancanza della top line, cioè il corretto allineamento di spalle, schiena, collo e testa, fondamentale nella danza sportiva.

Il commento aveva innescato un botta e risposta con Simona Ventura e Francesca fialdini, trasformando il termine in un tormentone. D’Urso ha poi fatto stampare la parola sulla maglietta senza coinvolgere lo stylist.

Chi è Nick Cerioni

Originario della provincia di Ancona, nelle Marche, Nicolò “Nick” Cerioni ha lavorato tra Stati Uniti e Italia. Dopo gli studi a New York si è trasferito a Milano, dove ha conseguito il diploma all’Istituto Europeo di Design. Preferisce definirsi direttore creativo piuttosto che stylist, e nel suo curriculum figurano artisti come Jovanotti, Laura Pausini, i Måneskin e Achille Lauro.