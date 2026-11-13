Durante il servizio trasmesso il 12 novembre su Italia 1, la showgirl piemontese Paola Barale ha parlato apertamente di una fase molto privata della sua vita: la diagnosi di un carcinoma di terzo stadio associato al papillomavirus umano (HPV). Il racconto, definito da lei stessa una “parentesi pesante”, parte da un fastidio alla gola che per circa dodici mesi ha considerato trascurabile, fino a quando i sintomi non sono peggiorati e l’intervento di un otorinolaringoiatra ha portato alla conferma del tumore.

Dal sintomo ignorato alla diagnosi di carcinoma

All’inizio, Barale descriveva una piccola escrescenza nella gola, un fastidio che avrebbe potuto essere risolto con una caramella al miele o con una pausa dalla voce. Il medico le aveva consigliato di fare un tampone per l’HPV, ma la tentazione di rimandare è rimasta forte: “non avevo mai tempo”.

Dopo un anno di attesa, il disagio è diventato più evidente e ha deciso di rivolgersi a uno specialista, il quale ha effettuato il tampone consigliato. Il risultato è stato positivo, spingendo poi a una biopsia che ha confermato la presenza di un carcinoma al terzo stadio, localizzato dietro le tonsille e a stretto contatto con le corde vocali.

Il peso della notizia

Quando ha ricevuto la chiamata dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Barale racconta di aver provato un “flash” che l’ha quasi congelata. La posizione del tumore rendeva impossibile un intervento chirurgico tradizionale, poiché la rimozione avrebbe comportato il rischio di perdere definitivamente la voce, un elemento cruciale per la sua carriera televisiva.

Protonterapia: una cura mirata

Il percorso terapeutico scelto è stato la protonterapia, una forma avanzata di radioterapia che utilizza fasci di protoni invece dei classici raggi X. Questo metodo permette di concentrare la dose sul tumore con minima esposizione dei tessuti sani circostanti, un aspetto fondamentale data la vicinanza alle corde vocali. Barale ha seguito un ciclo di 35 sedute, accompagnato inizialmente da tranquillanti per gestire la paura. Al termine del trattamento, le analisi di follow-up hanno mostrato una remissione totale del cancro, notizia che le ha restituito serenità e la possibilità di tornare a parlare senza timori.

Il silenzio verso i familiari

Durante il periodo di cura, la showgirl ha scelto di proteggere il padre, che stava affrontando il lutto per la perdita della moglie. Ha raccontato di avergli detto semplicemente di avere un “nodulo”, evitando di entrare nei dettagli più drammatici. Un gesto di cui parla come di una “bugia bianca” fatta per non aggravare il dolore al genitore.

HPV, oltre la cervice: l’importanza della prevenzione

Il caso di Paola Barale mette in luce come l’HPV non sia limitato al tumore della cervice uterina. Alcuni ceppi ad alto rischio sono responsabili di tumori dell’orofaringe, la zona che comprende tonsille e base della lingua. In Italia la vaccinazione anti-HPV è offerta gratuitamente a partire dagli undici anni, sia per ragazze sia per ragazzi, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza di questi neoplasie. Gli specialisti sottolineano che, nonostante l’aumento dei casi di cancro orofaringeo legati all’HPV negli ultimi trent’anni, la vaccinazione precoce è la strategia più efficace per contenere la diffusione del virus.

Barale conclude il suo intervento invitando i giovani a vaccinarsi: “la copertura del vaccino accompagna per tutta la vita”. Il suo messaggio, nato dalla propria esperienza, diventa così un appello concreto alla prevenzione, nella speranza che anche una sola persona possa evitare di attraversare la stessa “parentela pesante”.