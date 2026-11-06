Arriva la Fresh Ritual Box di Meafarma: un rituale di idratazione per il viso, in collaborazione con BioNike

Il passaggio continuo tra le basse temperature esterne e il calore degli ambienti riscaldati sottopone la pelle a sbalzi termici che possono renderla più secca, meno elastica e più sensibile.

In questo periodo, mantenere un buon livello di idratazione diventa il gesto da garantire con maggiore costanza, al mattino e alla sera. A questa esigenza risponde la Fresh Ritual Box, il cofanetto in edizione limitata che la farmacia online Meafarma ha lanciato in collaborazione con BioNike, riunendo in un’unica confezione i trattamenti e gli accessori indispensabili per una routine completa.

Tre trattamenti e un rituale da cinque minuti

Il contenuto della Fresh Ritual Box ruota attorno a tre prodotti della linea Defence Hydractive di BioNike, scelti per coprire le diverse zone del viso: la Crema Idro-Nutriente da 50 ml, il Siero Idratante Intensivo da 30 ml e il Siero Contorno Occhi Idratante da 15 ml, dotato di un applicatore a sfere che accompagna il prodotto con un leggero massaggio decongestionante.

Le tre formulazioni, dermatologicamente testate, associano l’acido ialuronico in più pesi molecolari all’ectoina. L’acido ialuronico agisce su livelli diversi: le molecole di dimensioni maggiori formano in superficie un film che contribuisce a limitare la perdita d’acqua, mentre quelle più piccole raggiungono gli strati più profondi dell’epidermide. L’ectoina affianca questa azione aiutando la cute a difendersi dagli stress ambientali. Nel loro insieme, i due attivi sono pensati per favorire il recupero dell’acqua persa con il sudore e con gli sbalzi termici e per proteggere il viso da smog, raggi UV, infrarossi e luce blu.

I trattamenti vanno impiegati secondo un percorso d’uso preciso, articolato in sei passaggi da completare in circa cinque minuti, al mattino e alla sera. Il rituale prevede di raccogliere i capelli con la fascia inclusa nella confezione e di detergere il viso, per poi applicare il siero idratante e passare al contorno occhi. A questo punto entrano in gioco i patch riutilizzabili, da posizionare sopra il siero per qualche minuto di pausa, prima che la crema idro-nutriente completi la sequenza trattenendo l’idratazione. Lo specchietto da borsa, ultimo degli accessori presenti nel cofanetto, consente di verificare il risultato. Nella box è inserito anche un buono sconto del 10% valido su tutti i prodotti Meafarma, che estende il vantaggio del cofanetto agli acquisti successivi.

Perché Meafarma ha scelto BioNike

La scelta del partner con cui realizzare il cofanetto è ricaduta su un marchio che ha una lunga storia nel mondo della farmacia. BioNike è il brand dermocosmetico di I.C.I.M. International, azienda farmaceutica nata a Milano negli anni Trenta che nel tempo ha concentrato la propria ricerca sulle pelli sensibili, allergiche e reattive. Questa specializzazione ha favorito un rapporto di fiducia duraturo con dermatologi, pediatri, allergologi e farmacisti, considerati dall’azienda interlocutori privilegiati. Dal 2017 il marchio fa parte di Sodalis Group, gruppo italiano attivo nei settori della salute, della bellezza e della cura della persona.

Per Meafarma l’intesa si inserisce in un percorso avviato nel 2020, anno in cui la farmacia online ha dato vita a un modello di collaborazione strutturata tra industria e canale digitale. Da allora l’azienda affianca i marchi del proprio catalogo nel posizionamento online, con visibilità mirata, campagne dedicate e analisi dell’andamento delle vendite, così da tenere insieme le esigenze commerciali e l’utilità per chi acquista. Con la Fresh Ritual Box questo modello compie un ulteriore passo, perché la selezione dei trattamenti e il metodo d’uso nascono dal lavoro comune delle due realtà. Dedicare la box all’idratazione riflette infine l’attenzione che Meafarma riserva alle necessità stagionali, criterio con cui la farmacia online orienta la propria proposta per la cura della pelle nei diversi periodi dell’anno.

La linea Defence Hydractive protagonista anche della Masterclass

La collaborazione con BioNike ha trovato spazio anche nelle Masterclass che Meafarma organizza insieme ai marchi del proprio catalogo, incontri dal vivo pensati per portare la formazione sulla cura della pelle a diretto contatto con le persone. L’appuntamento dedicato alla linea Defence Hydractive, la stessa che compone la Fresh Ritual Box, ha messo al centro la comprensione del prodotto. Con la guida di un’esperta, i partecipanti hanno approfondito il modo in cui un trattamento agisce sulla pelle. Grazie a un test cutaneo personalizzato hanno poi individuato sul proprio viso le esigenze a cui la routine di idratazione deve rispondere.

Questo passaggio dà la misura della portata dell’iniziativa. Per una farmacia online, l’incontro di persona arricchisce l’esperienza d’acquisto con ciò che il dialogo diretto con un esperto rende possibile. Si possono provare consistenze e modalità di applicazione, ricevere indicazioni calibrate sulle caratteristiche della propria pelle e acquisire gli strumenti per scegliere i prodotti con maggiore consapevolezza. Le Masterclass si inseriscono così nel piano di attività con cui Meafarma accompagna il proprio pubblico lungo tutto l’anno, alternando comunicazione, divulgazione ed eventi. In questo piano i marchi partner trovano uno spazio coerente per presentare le proprie linee.

Nuovi progetti con i brand tra gli obiettivi di Meafarma

La Fresh Ritual Box rappresenta un esempio concreto della direzione che Meafarma ha indicato tra i propri obiettivi per il 2026. Fra questi figura lo sviluppo di nuovi progetti con brand, professionisti della salute e realtà del territorio, accanto al potenziamento di percorsi d’acquisto sempre più mirati sui bisogni reali delle persone.

Un cofanetto che riunisce prodotti selezionati, accessori e un metodo d’uso spiegato passaggio dopo passaggio risponde a entrambe le direzioni: offre a chi lo acquista una routine già composta e porta il dialogo con l’industria su un piano operativo. Si tratta di una formula che si presta a essere replicata. Meafarma potrebbe proporla per altre esigenze di cura, così che le collaborazioni con le aziende si traducano sempre più spesso in selezioni pronte all’uso per i propri utenti.