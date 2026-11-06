Il giudice Tanya Chutkan ha bloccato per diciotto giorni il progetto dell’imponente arco di Trump, suscitando un acceso dibattito su simbolismo, skyline e rispetto per la memoria storica.

Il giudice federale Tanya Chutkan ha emesso una sospensione di quindici giorni sulla costruzione di un arco di trionfo proposto dall’ex presidente Donald trump. La decisione, presa giovedì sera, interrompe immediatamente i lavori finché la corte non valuterà le numerose istanze che ne contestano la legittimità. L’autorizzazione provvisoria era stata concessa pochi giorni prima dalla National Capital Planning Commission (NCPC) con otto voti a favore e quattro contrari.

Il provvedimento del giudice Tanya Chutkan

Chutkan ha fissato una pausa di due settimane, periodo necessario per analizzare i ricorsi avanzati da veterani, architetti e rappresentanti di organizzazioni civili. La motivazione principale risiede nell’effetto visivo dell’opera: un arco che si ergerebbe a oltre 76 metri di altezza rischierebbe di oscurare la prospettiva lineare tra il Lincoln Memorial e il cimitero nazionale di Arlington, dove riposano centinaia di migliaia di militari.

La sentenza, pertanto, non è solo una misura cautelare, ma un richiamo all’equilibrio tra nuovi progetti e patrimonio storico.

Il progetto dell’arco di Trump: dimensioni e simbolismo

Concepito dallo studio Harrison Design, il cosiddetto Triumphal Arch dovrebbe sorgere a Memorial Circle, sull’isola di Columbia, all’estremità occidentale dell’Arlington Memorial Bridge. Il suo profilo si ispira all’Arco di Trionfo di Parigi, ma supera di più di 25 metri quell’edificio, raggiungendo 250 piedi (circa 76 metri).

La larghezza prevista è di 50,6 metri, con un’apertura centrale quasi di 17 metri, e la struttura includerebbe una terrazza panoramica per i visitatori. Sulla sommità dovrebbe comparire una figura alata dorata, affiancata da due aquile monumentali e da iscrizioni quali «One Nation Under God» e «Liberty and Justice for All», elementi che riflettono il linguaggio tradizionale del patriottismo americano.

Collocazione su Memorial Circle e impatto visivo

Il sito individuato è cruciale nella geografia monumentale di Washington: è l’asse che collega il Lincoln Memorial, affacciato sul fiume Potomac, al cimitero di Arlington, simbolo della memoria militare nazionale. Da secoli, la capitale si sviluppa attorno a una serie di prospettive progettate da Pierre Charles L’Enfant e successive modifiche, dove ogni monumento dialoga con gli altri. Inserire un arco di tali dimensioni in quel contesto significherebbe introdurre una nuova gerarchia visiva, potenzialmente intaccando la lineare connessione simbolica tra i due luoghi sacri.

Le critiche e le azioni legali

Più di un centinaio di persone – tra cui il deputato democratico Jared Huffman, veterani della guerra del Vietnam e architetti – hanno espresso quasi unanime opposizione. Huffman ha chiesto di «respingere il progetto definitivo dell’arco monumentale», sostenendo che la sua realizzazione «disonorerebbe l’America, i nostri ideali e le nostre leggi». Alcune organizzazioni veterane hanno avviato cause legali, affermando che il progetto richiederebbe autorizzazioni aggiuntive e che il suo impatto ambientale e visivo non è stato adeguatamente valutato. La NCPC, pur riconoscendo possibili effetti negativi sul paesaggio e sul traffico, ha ritenuto la proposta compatibile con gli obiettivi dell’intervento, alimentando il dibattito tra sviluppo urbano e conservazione della memoria.

Prospettive future e possibili scenari

Se la corte dovesse confermare il blocco, i lavori potranno riprendere soltanto dopo una valutazione approfondita, che potrebbe protrarsi oltre le due settimane iniziali. In caso contrario, il Dipartimento di Giustizia ha indicato la possibilità di avviare le scavi entro pochi giorni, con una prima fase di sei-otto mesi seguita da un periodo di costruzione sopra terra che si estenderebbe fino a tre anni. I costi stimati supererebbero i 100 milioni di dollari, finanziati con una combinazione di fondi pubblici e privati, ma la composizione esatta resta ancora incerta. L’intera vicenda rimane in bilico tra la volontà di Trump di lasciare un segno architettonico duraturo e la difesa di una Washington già ricca di simboli storici.