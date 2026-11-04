Giorgia Meloni e il Governo italiano alla fine hanno avuto la meglio: la Svizzera ha infatti rinunciato al rimborso spese dei ragazzi italiani feriti nel rogo di Crans-Montana di Capodanno.

Giorgia Meloni e il Governo italiano alla fine hanno avuto la meglio: la Svizzera ha infatti rinunciato al rimborso spese dei ragazzi feriti nel rogo di Crans-Montana di Capodanno. Ecco tutti i dettagli.

Crans-Montana, vince Giorgia Meloni: la Svizzera rinuncia al rimborso spese dei feriti

E’ trascorso quasi un anno dalla terribile tragedia di Crans-Montana dove, all’interno del locale Le Constellation, sono morte 41 persone, tra cui 6 italiani, a causa dell’incendio scoppiato al piano di sotto del locale.

La Svizzera aveva chiesto all’Italia il rimborso spese per le cure dei ragazzi rimasti feriti nel rogo e assicurati in Italia, con Giorgia Meloni e il governo italiano inamovibili sul no. Ora è arrivata la notizia che la Svizzera ha deciso di “rinunciare a titolo eccezionale al rimborso” delle spese mediche sostenute appunto per la cura dei feriti italiani nell’incendio, che ammontano a 1,5 milioni di franchi (circa 1,6 milioni di euro).

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha già informato della decisione la Meloni, come comunicata in una nota dall’esecutivo elvetico. “Il Governo svizzero è pienamente cosciente dell’immenso dolore che grava sulle famiglie delle vittime e sulle persone che soffriranno per tutta la vita delle sequele delle gravi ferite subite”.

Crans Montana, la Svizzera rinuncia al rimborso spese dei feriti: la soddisfazione di Meloni

Questo il commento di Giorgia Meloni alla decisione della Svizzera di non farsi rimborsare le spese mediche dei ragazzi italiani feriti nel rogo di Crans-Montana: “Accolgo con grande soddisfazione la notizia, comunicatami dal Presidente Guy Parmelin, della rinuncia della Svizzera a chiedere il rimborso delle spese mediche dei feriti italiani della tragedia di Crans-Montana curati negli ospedali elvetici. Sono felice di questa soluzione: nessun onere ricadrà sulle famiglie o sull’Italia. Il mio pensiero va, ancora una volta, alle famiglie delle vittime e dei ragazzi feriti, che affrontano con straordinaria dignità e forza un dolore immenso. A loro rinnovo la più sincera vicinanza del Governo italiano, che continuerà a stare al loro fianco. Ringrazio il Presidente Parmelin per la sensibilità dimostrata. Questa decisione conferma la solidità del rapporto tra le nostre Nazioni.”