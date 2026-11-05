"Smascherati!", Meloni umilia la sinistra dopo il voto negli USA

Giorgia Meloni ha commentato i risultati delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, che hanno visto la sconfitta di Donald Trump, punzecchiando la sinistra.

Giorgia Meloni ha commentato i risultati delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, che hanno visto la sconfitta dei repubblicani e quindi di Donald Trump, punzecchiando la sinistra. Ecco nel dettaglio che cosa ha detto la premier a Qn.

Giorgia Meloni punge la sinistra dopo il voto negli Stati Uniti: “Come per magia…”

In una intervista a Qn la premier Giorgia Meloni ha commentato l’esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, che hanno visto i democratici vincere sia al senato che alla camera, con il presidente repubblicano Donald Trump dunque sconfitto: “Per i rapporti tra Italia e Stati Uniti non cambia nulla: per noi gli Usa sono un alleato fondamentale indipendentemente da chi li governa o dalle maggioranze parlamentari.

A differenza della sinistra, che ora riscoprirà, come per magia, che gli Stati Uniti sono un grande alleato“. E “se così sarà, tuttavia, non possiamo che esserne contenti“. Frecciatina dunque da parte della Meloni alla sinistra italiana. La premier ha poi anche parlato del motivo per cui il centrodestra è rimasto in silenzio dopo l’esito delle elezioni negli Usa.

Giorgia Meloni sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti: “Non siamo soliti a…”

Come abbiamo visto Giorgia Meloni ha punzecchiato la sinistra dopo i risultati delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, con la sconfitta di Donald Trump. Sul silenzio del centrodestra la premier ha invece detto, sempre a Qn: “Non siamo soliti commentare le dinamiche di politica interna di altre nazioni. Gli americani hanno votato e il loro giudizio merita rispetto“. Dagli Usa intanto il presidente Donald Trump ha fatto sapere di poter collaborare con la maggioranza democratica del prossimo Congresso su “molte più questioni di quanto si pensi“. Va detto anche che il Tycoon si è detto certo che a far perdere le elezioni ai repubblicani non è stato tanto la guerra” contro l’Iran “quanto il caroprezzi.