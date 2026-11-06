Il 31enne ha pubblicato un carosello Instagram con una flebo al braccio e una foto abbracciato alla figlia, sdrammatizzando la convivenza con il Crohn.

Alle ore recenti Antonino Spinalbese, noto parrucchiere ed ex concorrente al Grande Fratello Vip, è stato nuovamente ricoverato presso una struttura ospedaliera. L’informazione è arrivata direttamente dallo stesso professionista, che ha pubblicato un carosello su Instagram per tenere i follower al corrente del suo stato di salute.

Nel primo scatto l’uomo appare disteso su un letto, con una fleba inserita in un braccio, mentre nella foto successiva è ritratto intento ad abbracciare la piccola Luna Marì.

Accanto alle immagini ha scritto: “Crohn, abbiamo un problema: io amo la stabilità, ma non nelle relazioni tossiche”, una frase che ha suscitato reazioni contrastanti ma che per lui rappresentava un tentativo di leggerizzare una situazione delicata.

Spinalbese racconta il suo ricovero: foto in flebo e battuta sul Crohn

Il post di Instagram è stato realizzato dal 31enne per spiegare ai fan che si sta curando del morbo di Crohn, una patologia autoimmune che lo accompagna da tempo.

La scelta di condividere l’immagine della fleba non è stata dettata dal desiderio di spettacolo, ma da una volontà di trasparenza verso il pubblico che lo segue da anni. Nel commento, Spinalbese ha usato un tono ironico, sottolineando il suo amore per la “stabilità” lontano da “relazioni tossiche”, riferendosi evidentemente al rapporto con la malattia stessa.

Il percorso di Antonino con la diagnosi di Crohn: da marzo 2022 a oggi

La prima rivelazione pubblica della sua condizione risale a marzo 2022, quando il parrucchiere ha condiviso un video in cui raccontava di aver avvertito intensi dolori al pancreas. Dopo una serie di accertamenti, gli medici hanno confermato la presenza di una malattia autoimmune cronica. In quell’occasione, Spinalbese aveva spiegato che “mi sentivo un supereroe” finché il corpo non ha iniziato a dare segnali di disagio.

Subito dopo la diagnosi, l’uomo è stato ospite di “Storie Italiane”, programma mattutino condotto da Eleonora Daniele, dove ha descritto il timore di non poter essere presente al 100 % per la figlia a causa della nuova condizione. I successivi controlli e le terapie hanno consentito di stabilizzare la situazione, permettendogli di mantenere una vita relativamente normale pur dovendo affrontare periodi di riacutizzazione.

Crohn: definizione, sintomi e terapie consigliate dall’Istituto Clinico Humanitas

Secondo l’Istituto Clinico Humanitas, il morbo di Crohn è una delle principali forme di malattie infiammatorie croniche dell’apparato gastrointestinale (MICI). La patologia può interessare qualsiasi tratto del tubo digerente, caratterizzandosi per fasi di attivazione con dolore addominale, diarrea, perdita di peso e affaticamento, alternati a periodi di remissione più sereni.

Caratteristiche principali della malattia

Tra le peculiarità del Crohn vi è l’infiammazione a tutto spessore della parete intestinale, che può comparire a “salti” lungo il tratto coinvolto, distinguendosi così da altre forme di colite. Non esiste ancora una cura definitiva; le terapie si concentrano sul controllo dell’infiammazione e sulla prevenzione di complicanze come stenosi, fistole o ascessi. Il trattamento combina farmaci immunosoppressori e una dieta personalizzata, riservando l’intervento chirurgico ai casi più gravi.

La condivisione di Antonino Spinalbese rappresenta sia un aggiornamento personale che un’occasione per aumentare la consapevolezza sul morbo di Crohn, una patologia che, pur non avendo una cura definitiva, può essere gestita efficacemente con l’intervento multidisciplinare di medici, nutrizionisti e psicologi.