GF VIP: scontro pesante tra Alex Belli e Guendalina Tavassi e Valeria Marini ...

GF VIP: scontro pesante tra Alex Belli e Guendalina Tavassi e Valeria Marini ...

Alex Belli e Guendalina hanno continuato sulla scia di quanto accaduto ieri durante la diretta televisiva, la tensione tra i due inquilini è decisamente elevata e l’attore ha voluto puntualizzare il proprio pensiero su una questione delicata ma di pubblica convivenza in un luogo importante della casa come la camera da letto che vede diverse persone al loro interno, con differenti abitudini e modi di vivere la notte.

Lite al GF VIP tra Alex Belli e Guendalina, Valeria Marini prova a fare da pacere

La lite tra Alex Belli e Guendalina Tavassi si è svolta utilizzando toni pacati tra i due, con liberta di espressioni delle rispettive visioni dell’argomento trattato.

Ciò nonostante è risultato difficile far trovare ai due personaggi famosi un punto di incontro che potesse chiudere definitivamente la vicenda.

A provarci ci ha pensato Valeria Marini che ha parlato sia con Alex che con Guendalina ma l’ex concorrente del GF non è sembrata dello stesso avviso commentando: “La soluzione non c’è perchè io non riesco a dormire”, lasciando la zona piscina della casa.

Alex Belli e Guendalina, il commento dell’attore post-lite: “E’ insopportabile”

Al termine della lite, Alex Belli ha continuato a mostrare le proprie ragioni, puntualizzando sul fatto che Guendalina sia una concorrente che non rispetta gli spazi degli altri.

In particolare porta ad esempio l’uso quasi esclusivo della toilette da parte di Guendalina, non lasciando accesso agli altri e andandoci più del dovuto, inoltre ha citato anche i confessionali, dove lei è presente molto di frequente, in misura maggiore rispetto agli altri che avrebbero diritto ad utilizzarli ma non possono.

A quel punto è intervenuta ancora Valeria Marini, come riporta il sito ufficiale del GF, che entrando nel discorso ha detto a Belli “Ti stordisce”, Belli ha ammesso di non essere stordito dal comportamento di Guendalina e di essere un uomo che “non le manda a dire a nessuno”.

La chiosa è eloquente, definisce la donna come “insopportabile”. Certamente la situazione continua ad essere calda e ben lontana da una conclusione ottimale per entrambi.