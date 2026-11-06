Lutto nel mondo dello spettacolo: Kimmarie Johnson è morta a 50 anni dopo un’emergenza cardiaca. L’attrice statunitense, ex Miss Pennsylvania e volto noto al pubblico per la partecipazione a Beverly Hills, 90210 e al film Fatti, strafatti e strafighe, si è spenta il 4 novembre a Los Angeles. A raccontare la sua scomparsa è stata la nipote, che ha ricordato con affetto la sua personalità solare.

Da Miss Pennsylvania a Beverly Hills 90210: la carriera di Kimmarie Johnson tra moda, cinema e televisione

Prima di affermarsi nel mondo dello spettacolo, Kimmarie Johnson aveva intrapreso un percorso professionale completamente diverso, lavorando come assistente di volo. Successivamente si era avvicinata alla moda, ottenendo un contratto con l’agenzia di modelle Docherty.

La svolta era arrivata nel 1992, quando aveva partecipato a Miss Pennsylvania USA, riuscendo a conquistare la vittoria pur non avendo precedenti esperienze nei concorsi di bellezza. Il risultato le aveva permesso di accedere a Miss USA 1993, competizione nella quale si era classificata tra le prime sei concorrenti.

Nel 1996 aveva deciso di trasferirsi a Los Angeles per dare maggiore impulso alla carriera da modella e tentare la strada della recitazione.

Il debutto cinematografico era arrivato nel 1998 con Let’s Talk About Sex, diretto da Troy Byer. Nello stesso anno aveva ottenuto una parte in un episodio dell’ottava stagione di Beverly Hills, 90210, interpretando Judy nella puntata The Following Options. Tra le altre esperienze sul grande schermo figura Fatti, strafatti e strafighe (Dude, Where’s My Car?), commedia con Ashton Kutcher e Seann William Scott, nella quale vestiva i panni di una delle ragazze aliene.

Aveva inoltre preso parte a produzioni come Shadow Fury e Break a Leg, oltre alla serie Tucker’s War, nella quale era apparsa nel 2017. Nel 2003 era diventata madre di Cameron Nino e aveva progressivamente ridotto la propria presenza sulle scene per dedicarsi alla famiglia. Questo allontanamento non aveva però significato la rinuncia alle sue aspirazioni artistiche: Johnson aveva continuato a perfezionarsi frequentando i corsi di recitazione e improvvisazione di The Groundlings, a Los Angeles. Nel 2011 aveva anche avviato un progetto imprenditoriale personale, lanciando SkinGlow by Kimmarie, un marchio dedicato alla cura della pelle.

Kimmarie Johnson è morta a 50 anni: l’attrice di Beverly Hills 90210 stroncata da un aneurisma cardiaco

Il suo volto era diventato familiare al pubblico anche grazie alla partecipazione alla popolare serie televisiva Beverly Hills, 90210 e alla commedia Fatti, strafatti e strafighe, nella quale aveva recitato accanto ad Ashton Kutcher. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla nipote Rhonda Scott, che ha raccontato alla rivista People gli ultimi momenti della vita dell’attrice. Johnson è deceduta mercoledì 4 novembre al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove era stata ricoverata dopo aver accusato un’emergenza cardiaca nella sua abitazione il 27 ottobre. Secondo le informazioni rese note, la causa del decesso sarebbe riconducibile a una patologia legata a un aneurisma cardiaco.

Nel ricordarla, la nipote ha voluto sottolineare soprattutto le qualità umane della donna: “Irradiava una luce così forte e luminosa. Le persone che entravano in contatto con lei percepivano soltanto energia positiva“. Un ricordo che restituisce l’immagine di una persona solare, capace di trasmettere entusiasmo e lasciare un’impressione positiva in chiunque avesse la possibilità di conoscerla.

🕊️ “Beverly Hills, 90210” actress Kimmarie Johnson has died at 50. https://t.co/aat81LohPM https://t.co/fbC7CUSYfE — TMZ (@TMZ) November 5, 2026