È morta a 57 anni Christiana Ruggeri, giornalista del Tg2 e caporedattrice della redazione Scienze dal maggio 2025. Una lunga carriera in Rai, tra reportage, conduzione e approfondimenti, accompagnata da un forte impegno per la tutela degli animali e dell’ambiente. La sua scomparsa lascia un vuoto nella redazione e nel mondo dell’informazione.

Christiana Ruggeri è morta a 57 anni: la carriera al Tg2 e il percorso in Rai

Nata a Roma il 28 gennaio 1969, aveva dedicato gran parte della propria vita professionale al servizio pubblico, costruendo un percorso caratterizzato dalla versatilità, dall’attenzione all’attualità e dalla cura per l’approfondimento. Dopo la laurea in Lettere moderne alla Sapienza Università di Roma, aveva iniziato a lavorare negli anni Novanta, collaborando con diverse emittenti radiofoniche e televisive della Capitale.

La svolta era arrivata nel 2000, con l’ingresso nella redazione del Tg2, dove aveva seguito per anni anche gli affari internazionali. Il lavoro nella redazione Esteri le aveva permesso di occuparsi di scenari internazionali e di realizzare numerosi reportage, affiancando all’attività sul campo quella in studio.

Il suo esordio alla conduzione risaliva al 2005, quando aveva presentato la rubrica Tg2 Mistrà.

In seguito era diventata uno dei volti di Tg2 Costume e Società, programma che aveva condotto per quattro stagioni, oltre a seguire diverse edizioni del notiziario nel fine settimana. Nel maggio 2025 aveva assunto il ruolo di caporedattrice della redazione Scienze, proseguendo il proprio impegno nell’informazione e nella divulgazione.

La passione per la scrittura, gli animali e l’ambiente: il ricordo di Unirai Figec

Accanto al giornalismo televisivo, Ruggeri coltivava interessi che spaziavano dalla scrittura alla fotografia, senza trascurare l’impegno sociale e la tutela dell’ambiente. Autrice di saggi, nel febbraio 2026 aveva pubblicato una biografia dedicata a Ferdinand Porsche, confermando la propria curiosità per storie e personalità di diversi ambiti. Una parte importante della sua vita era legata anche alla protezione degli animali: per vent’anni aveva fondato e presieduto la onlus Il Rifugio delle Code Felici, impegnata nella lotta al randagismo. Ricopriva inoltre la carica di vicepresidente di Greenaccord, associazione che riunisce giornalisti attenti alle tematiche ambientali.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dell’informazione. Il sindacato Unirai Figec ha espresso la propria vicinanza ai colleghi del Tg2 e ai familiari, con un pensiero speciale per la figlia della giornalista. Nel messaggio, l’organizzazione ha voluto sottolineare non soltanto la professionalità della collega, ma anche la sua sensibilità e il suo impegno al di fuori della redazione: «Addolorati ricordiamo la sua grande passione per il sociale», si legge nella nota, che richiama anche «l’amore intenso per gli animali». Tra gli aspetti ricordati figura inoltre il legame con il Friuli Venezia Giulia, regione alla quale Ruggeri aveva dedicato recentemente una puntata di Tg2 Dossier in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.

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