Roma: morta in un incidente Francesca Di Ruberto, ex ragazza di Non è la Rai

Un terribile incidente mortale si è verificato a Roma. Nello scontro con un furgone dell’Ama, ha perso la vita la 44enne Francesca Di Ruberto, ex protagonista del famoso programma televisivo Non è la Rai. La donna era in auto e stava percorrendo via Trionfale, quando si è verificato lo scontro con il mezzo della spazzatura. Il passeggero che viaggiava con lei è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori e le forze dell’ordine.

L’Ama, che cura il servizio di raccolta rifiuti a Roma, ha fatto sapere in una nota di essersi subito messa “a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell’accaduto” e che “il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi“.

Francesca Di Ruberto: chi era

Francesca Di Ruberto era una delle ragazze del famoso programma Non è la Rai. Quando aveva solo 15 anni, per tutta la stagione televisiva 94/95, aveva fatto parte della trasmissione televisiva di Gianni Boncompagni, che aveva avuto un grande successo. Sui social network sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, anche da parte delle sue ex compagne di avventura.