Una donna tenta di scavalcare il cancello di casa, ma cade e muore. Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina in provincia di Vicenza, a Valdagno. A dare l’allarme una vicina di casa dell’anziana donna di 80 anni.

L’incidente nel giardino dell’abitazione della donna a Valdagno

Nel vicentino una donna di 80 anni è morta in seguito ad una caduta mentre stava cercando di scavalcare il cancello di casa. L’allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, quando una vicina di casa dell’anziana ha allertato le forze dell’ordine.

Al momento la dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, i carabinieri stanno indagando per chiarire il tragico episodio. Non è chiaro se la donna stesse scavalcando la recinzione per entrare o per uscire dall’abitazione.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto, dopo la chiamata d’emergenza, sono giunti i vigili del fuoco e i soccorsi ma gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che appurare il decesso della donna. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto al suolo, sarebbe morta sul colpo.

Le indagini dopo la morte della donna

La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. Inoltre, al momento, non è stata rivelata l’identità della dell’anziana donna che ha tragicamente perso la vita.