Nella mattinata di giovedì 15 agosto, un tragico incidente si è verificato sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Contursi e Campagna, nel Salernitano.

Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria

Secondo le prime ricostruzioni, un motociclista stava attraversando una galleria in sella al suo scooter quando sembra aver perso il controllo del mezzo ed è stato travolto da un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’impatto, estremamente violento, gli è stato fatale ed è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Chi era la vittima

Gaetano Delle Donne, 62 anni, era originario di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Era in pensione, dopo aver lavorato diversi anni come dipendente della Banca Cassa Rurale e Artigiana a Battipaglia e Olevano sul Tusciano, come riportato da Il Mattino. Alla guida dell’auto responsabile dello schianto, una Hyundai, c’era un ragazzo.

Traffico in tilt

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas, per eseguire i rilievi del caso e determinare l’esatta dinamica del sinistro mortale. Non è ancora chiaro se siano stati coinvolti altri veicoli. L’incidente ha causato notevoli rallentamenti in un tratto di autostrada già fortemente congestionato.