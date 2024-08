Terribile incidente a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna: un giovane marocchino sprovvisto di patente, è morto in seguito allo schianto della sua vettura.

Nella notte fra il 16 e il 17 agosto, un giovane ha perso la vita in un incidente stradale a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Era insieme a una 24enne rimasta illesa, invece per lui non c’è stato nulla da fare perché i traumi riportati erano troppo gravi.

Lo schianto è avvenuto all’incirca alle 3 e mezza, in via Virginia Woolf. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso e i soccorritori sanitari, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla vittima di 21 anni, già deceduta al loro arrivo.

La dinamica dell’incidente

A perdere la vita è stato un giovane marocchino di 21 anni, residente a Bologna. Stando alla dinamica ricostruita, sarebbe finito fuori strada con la sua auto, per motivi che ancora non sono chiari.

In seguito, probabilmente per l’alta velocità, la Lancia Ypsilon si è ribaltata. Dai primi accertamenti, è emerso che il 21enne guidava senza patente, ritirata nel 2022 per guida in stato di ebbrezza.

Con lui, viaggiava una ragazza italiana di 24 anni, rimasta illesa ma fortemente sotto shock: autonomamente è riuscita a uscire dalla macchina distrutta.

A chiamare il 118 è stato un passante ma purtroppo la tempestività dei soccorsi è stata vana. Sul posto sono a lavoro anche i vigili del fuoco.